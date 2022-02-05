مصدر بـ منتخب مصر لـ في الجول: السولية جاهز لنهائي إفريقيا

لن يغيب عمرو السولية لاعب وسط مصر عن نهائي كأس إفريقيا 2021 أمام السنغال يوم الأحد.

وبات لاعب الأهلي جاهزا للمشاركة رغم خروجه بين شوطي مباراة الكاميرون في الدور نصف النهائي.

وقال مصدر في منتخب مصر لـFilGoal.com:"السولية جاهز تماما، سواء من الناحية الفنية أو الطبية".

وأضاف "لم يكمل مباراة الكاميرون بسبب شعورنا بمعاناته من الإجهاد وليس لتأثره بإصابة".

وأتم "السولية جاهز لبدء المباراة النهائية بشكل طبيعي".

وغادر السولية أرضية ملعب أولمبي مع نهاية الشوط الأول أمام الكاميرون ودخل بدلا منه محمود حسن "تريزيجيه".

ويلعب الفراعنة ضد السنغال في النهائي المرتقب على ملعب أولمبي في العاصمة الكاميرونية ياوندي.

وتنطلق المباراة الساعة 9 مساء وتنقلها beIN Max 1.

ويخوض الفراعنة النهائي للمرة العاشرة ويطمحون للقب الثامن لتعزيز رقمهم القياسي في عدد التتويجات.

بينما السنغال تخوض النهائي للمرة الثالثة وتطارد لقبها الأول.

وعادت مصر للنهائي بعد 5 سنوات، منذ خسرت نسخة 2017 ضد الكاميرون.

بينما السنغال كانت وصيفة آخر نسخة من البطولة، حين فقدت الكأس أمام الجزائر في نهائي القاهرة 2019.