مصدر بـ منتخب مصر لـ في الجول: السولية جاهز لنهائي إفريقيا

السبت، 05 فبراير 2022 - 16:03

كتب : أحمد الخولي

عمرو السولية - مصر وكوت ديفوار - كأس أمم إفريقيا 2021

لن يغيب عمرو السولية لاعب وسط مصر عن نهائي كأس إفريقيا 2021 أمام السنغال يوم الأحد.

وبات لاعب الأهلي جاهزا للمشاركة رغم خروجه بين شوطي مباراة الكاميرون في الدور نصف النهائي.

وقال مصدر في منتخب مصر لـFilGoal.com:"السولية جاهز تماما، سواء من الناحية الفنية أو الطبية".

أخبار متعلقة
مصر ضمن الأكثر تداولاً على تويتر بعد فوزها بنصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 2021 مصر بالقميص الأحمر والسروال الأسود في نهائي إفريقيا خبر في الجول - وائل جمعة ينوب عن كيروش في مؤتمر نهائي إفريقيا اختبر معلوماتك عن الأهلي في كأس العالم للأندية

وأضاف "لم يكمل مباراة الكاميرون بسبب شعورنا بمعاناته من الإجهاد وليس لتأثره بإصابة".

وأتم "السولية جاهز لبدء المباراة النهائية بشكل طبيعي".

وغادر السولية أرضية ملعب أولمبي مع نهاية الشوط الأول أمام الكاميرون ودخل بدلا منه محمود حسن "تريزيجيه".

ويلعب الفراعنة ضد السنغال في النهائي المرتقب على ملعب أولمبي في العاصمة الكاميرونية ياوندي.

وتنطلق المباراة الساعة 9 مساء وتنقلها beIN Max 1.

ويخوض الفراعنة النهائي للمرة العاشرة ويطمحون للقب الثامن لتعزيز رقمهم القياسي في عدد التتويجات.

بينما السنغال تخوض النهائي للمرة الثالثة وتطارد لقبها الأول.

وعادت مصر للنهائي بعد 5 سنوات، منذ خسرت نسخة 2017 ضد الكاميرون.

بينما السنغال كانت وصيفة آخر نسخة من البطولة، حين فقدت الكأس أمام الجزائر في نهائي القاهرة 2019.

منتخب مصر السنغال كأس إفريقيا عمرو السولية
نرشح لكم
مصر ضمن الأكثر تداولاً على تويتر بعد فوزها بنصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 2021 مصر بالقميص الأحمر والسروال الأسود في نهائي إفريقيا خبر في الجول - وائل جمعة ينوب عن كيروش في مؤتمر نهائي إفريقيا هل يصبح كيروش أول برتغالي يتوج بكأس إفريقيا؟
أخر الأخبار
التشكيل - طاهر في هجوم الأهلي ضد مونتيري.. ومحمد هاني ومغربي أساسيان 6 دقيقة | كأس العالم للأندية
مصدر بـ منتخب مصر لـ في الجول: السولية جاهز لنهائي إفريقيا 29 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
مصر ضمن الأكثر تداولاً على تويتر بعد فوزها بنصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 2021 45 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
مصر بالقميص الأحمر والسروال الأسود في نهائي إفريقيا 51 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
اختبر معلوماتك عن الأهلي في كأس العالم للأندية ساعة | كأس العالم للأندية
خبر في الجول - وائل جمعة ينوب عن كيروش في مؤتمر نهائي إفريقيا ساعة | منتخب مصر
ايسترن كومباني لـ في الجول: الجدد صنعوا الفارق ساعة | الدوري المصري
الصفقات الجديدة تدعم قائمة برشلونة لمواجهة أتليتكو مدريد.. وديمبيلي يتواجد ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خمسة مهددين بالإيقاف عن منتخب مصر في ختام أمم إفريقيا 2 ماذا فعل كيروش مع محمد شريف بعد نهاية مباراة الكاميرون 3 "هم جاؤوا بـ صلاح ونحن تركنا زياش".. ردود أفعال صحف المغرب بعد الخسارة أمام مصر 4 منتخب مصر يعلن تشخيص إصابتي أبو جبل وحجازي