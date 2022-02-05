مصر ضمن الأكثر تداولاً على تويتر بعد فوزها بنصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 2021

تصدّر المنتخب المصري التغريدات على تويتر بعد الفوز الذي حققه على نظيره الكاميروني خلال مباراة نصف النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 لتتزايد فرصه في الحصول لقب كأس الأمم الأفريقية للمرة الثامنة في تاريخه، وتجاوز عدد التغريدات حول المنتخب المصري أكثر من 352 ألف تغريدة، كان ما يزيد عن 77 ألف منها حول مواجهة نصف النهائي.

ويرتاد العديد من محبي كرة القدم حول العالم منصة تويتر لمتابعة أحداث البطولة وأخبار المنتخبات ولاعبيهم المفضلين، وتجاوزت التغريدات حول كأس الأمم الأفريقية 2021 الـ 8.8 مليون تغريدة حتى الآن. ويسلط تويتر الضوء على أبرز اللحظات التي قادت المحادثات في مصر حول مشاركة المنتخب في البطولة.

الوسوم الأكثر تدولاً

#afcon2021 #teamegypt #كأس_أمم_أفريقيا #منتخب_مصر

أكثر اللاعبين ذكراً

محمد صلاح (@mosalah) محمود تريزيجيه (@Trezeguet) أيمن أشرف (@aymanashraf) محمد الشناوي (@melshenawy) طارق حامد (@TarrekHameed)

المباريات التي شهدت أكبر تفاعلاً

مصر - الكاميرون (3 فبراير 2022) مصر - المغرب (30 يناير 2022) مصر - نيجيريا (11 يناير 2022) مصر - غينيا بيساو (15 يناير 2022) مصر - السودان (19 يناير 2022)

اللحظات والتغريدات الأكثر تفاعلاً

أداء جاباسكي المذهل في ركلات الترجيح في الدور نصف النهائي.

https://twitter.com/brfootball/status/1489354306021122062

تمريرة محمد صلاح خلال الوقت الإضافي في المباراة ضد المغرب.

https://twitter.com/brfootball/status/1487838815918174214

تصدي جاباسكي لإحدى الركلات الترجيحية في نهاية مباراة مصر أمام ساحل العاج.

https://twitter.com/brfootball/status/1486409487699386371

تعليق الصحفي معتز سيد (@wezafabregas) على تغريدة مبابي والتي يقول فيها إن أشرف حكيمي هو أفضل ظهير أيمن في العالم، وعلق عليها بقوله "في جيب أحمد فتوح".

https://twitter.com/wezafabregas/status/1487843683701567488

التمريرة التي أهداها محمد صلاح إلى تريزيجيه لتعزيز تفوق مصر خلال الوقت الإضافي في مباراته أمام المغرب، لتتأهل مصر بعدها إلى الدور نصف النهائي.

https://twitter.com/brfootball/status/1487836090794979329

تصدي جاباسكي لإحدى الركلات الترجيحية في نهاية مباراة مصر أمام ساحل العاج، والتي شهدت الإشادة بالثنائي الديناميكي محمد صلاح وجاباسكي في لقاء ذلك اليوم.

https://twitter.com/brfootball/status/1486421682004938754

وبإمكان المهتمين والمشجعين متابعة الصفحة المخصصة للمباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية 2021 بين منتخب مصر ومنتخب السنغال يوم الأحد بتاريخ 6 فبراير والتي تعرض آخر المستجدات بشكل لحظي، وسيتم نشرها من حساب تويتر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.