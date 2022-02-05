خبر في الجول - وائل جمعة ينوب عن كيروش في مؤتمر نهائي إفريقيا

علم FilGoal.com أن وائل جمعة مدير منتخب مصر سيحضر المؤتمر الصحفي الخاص بنهائي كأس إفريقيا 2021.

واختار كارلوس كيروش مدرب مصر أن ينوب عنه جمعة أمام الصحفيين.

وذلك لدعمه بعد حصوله على بطاقة صفراء في لقاء الكاميرون وتحذيره من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

وسيغيب كيروش عن النهائي ضد السنغال يوم الأحد بعد حصوله على بطاقة حمراء في لقاء الكاميرون بالدور نصف النهائي.

وبالتالي سيحضر المؤتمر كل من وائل جمعة ومحمد صلاح قائد الفراعنة.

ويستعد الفراعنة لمواجهة أسود التيرانجا الساعة 9 مساء الأحد وتنقل beIN Max 1 المباراة.

ويسعى المصريون للتتويج باللقب للمرة الثامنة.

بينما تطارد السنغال لقبها الأول.