ايسترن كومباني لـ في الجول: الجدد صنعوا الفارق

أعرب المهندس خالد عباس المشرف العام على الكرة وعضو مجلس إدارة ايسترن كومباني عن سعادته بإتمام 20 صفقة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال عباس في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "هدفنا تغيير صورة الفريق بعد نتائج العام الماضي في الدوري".

وأضاف "الفريق تحسن بفضل الصفقات الجديدة وبوجود المدرب علاء عبد العال".

وأتم "هدفنا تذوق طعم الانتصارات ثم البقاء في الدوري".

وتعاقد كومباني مع أحمد دعدور وأيمن غباشي وأحمد أمين وأحمد حجي ومحمود نعيم وأحمد حامدين وعادل بدر وحسام حسن وأحمد حمزاوي ومحمد صالح وأحمد جودة ومحمد رمضان ومحمد خليفة وعبد العزيز موسى وعماد ميهوب وعمر فاروق.

بالإضافة إلى قيد الثلاثي الأجنبي محمد الطرابلسي وفراس عيفية وبلال مالك.

ويستعد إيسترن كومباني لاستئناف الدوري الممتاز بمواجهة الاتحاد السكندري في الجولة التاسعة يوم الإثنين 14 فبراير.