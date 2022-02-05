الصفقات الجديدة تدعم قائمة برشلونة لمواجهة أتليتكو مدريد.. وديمبيلي يتواجد

أعلن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة عن تشكيل فريقه الذي سيواجه أتليتكو مدريد في الجولة الـ 23 من الدوري الإسباني.

ويلعب برشلونة مع أتليتكو مدريد غدا الأحد على ملعب كامب نو.

وظهر كل من بيير أوباميانج وأداما تراوري في القائمة لأول مرة بعد التعاقد معهم خلال شهر يناير الماضي، كما شهدت القائمة تواجد عثمان ديمبيلي بعد فترة من الإبعاد بسبب عدم موافقته على تمديد تعاقده.

وجاءت القائمة بالكامل كالآتي

الحراس: مارك أندري تير شتيجن - نيتو

الدفاع: سيرجينيو ديست - جيرارد بيكيه - رونالد أراوخو - داني ألفيش - جوردي ألبا - أوسكار مينجيزا

الوسط: سيرجيو بوسكيتس - ريكي بويج - عثمان ديمبيلي - نيكولاس جونزاليس - بيدري - فرينكي دي يونج - جافي

الهجوم: أداما تراوري - مارتن برثوايت - لوك دي يونج - فيران توريس - بيير أوباميانج - فيران جوتجلا - عبد الصمد الزلزولي - أرناو تيناس

ويحتل برشلونة المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 35 نقطة وبفارق نقطة عن أتليتكو مدريد صاحب المركز الرابع.