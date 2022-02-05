هل يصبح كيروش أول برتغالي يتوج بكأس إفريقيا؟

السبت، 05 فبراير 2022 - 13:56

كتب : عبد الرحمن فوزي

كيروش

أمام كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر فرصة لكتابة اسمه في تاريخ كأس الأمم الإفريقية في حالة التتويج باللقب.

كيروش قاد منتخب مصر للوصول إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية 2021 والذي سيقام غدا بمواجهة السنغال.

ويسعى منتخب مصر للتتويج باللقب للمرة الثامنة في، بينما يسعى كيروش للتتويج الأول له والأول للمدربين البرتغاليين في إفريقيا، إذ أنه لم يسبق لأي مدرب برتغالي تحقيق لقب كأس الأمم الإفريقية.

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وفي حالة التتويج سيكون كارلوس كيروش هو البرتغالي الأول الذي يتوج باللقب ولكنه لن يكون المدرب الأوروبي الأول الذي يحققه في حالة تتويجه.

بشكل عام فإن عدد مرات تتويج المدربين الأجانب، والذين كانوا جميعا من قارة أوروبا، بكأس الأمم الإفريقية يتفوق على عدد المدربين المحليين من داخل إفريقيا.

على مدار تاريخ البطولة توج 16 مدربا أجنبيا بـ17 لقبا لكأس الأمم الإفريقية، الفرنسي هيرفي رينار فاز باللقب مرتين، الأولى مع زامبيا والثانية رفقة كوت ديفوار.

في المقابل توج 11 مدربا محليا بـ15 لقبا، ثلاثية من نصيب المعلم حسن شحاتة مع منتخب مصر، وثلاثية أخرى توج بها تشارليس جيامفي مع بلده غانا.

المدرب المحلي الأخير الذي توج باللقب كان جمال بلماضي مع الجزائر في 2019.

بينما كان المدرب الأجنبي الأخير الذي توج باللقب هو البلجيكي هوجو بروس الذي قاد الكاميرون لللقب الخامس في تاريخها في 2017.

في النسخة الحالية سيكون اللقب لمدرب محلي أو آخر أجنبي، حين يتحدى كيروش منتخب السنغال الذي يقوده أليو سيسيه.

كأس الأمم الإفريقية 2021 مصر، السنغال كارلوس كيروش
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