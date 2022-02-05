إصابة توماس توخيل بفيروس كورونا

السبت، 05 فبراير 2022 - 13:45

كتب : FilGoal

توماس توخيل تشيلسي

أعلن تشيلسي إصابة مدربه توماس توخيل بفيروس كورونا.

وسيخضع الألماني لعزل منزلي ولن يسافر مع الفريق مساء السبت إلى الإمارات تمهيدا للمشاركة في كأس العالم للأندية.

وسيغيب أيضا عن لقاء تشيلسي ضد بليموث اليوم في الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي.

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وأوضح تشيلسي أن توخيل قد يلحق في وقت لاحق ببعثة الفريق في الإمارات.

ويلعب تشيلسي يوم الأربعاء ضد الهلال السعودي أو الجزيرة الإماراتي في نصف نهائي المونديال.

ثم يلعب النهائي أو مباراة تحديد المركز الثالث يوم 12 فبراير ضد بالميراس البرازيلي أو الأهلي أو مونتيري المكسيكي.

ويشارك تشيلسي في المونديال للمرة الثانية.

في 2012 خسر النهائي ضد كورنثيانز البرازيلي.

تشيلسي توخيل
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