سلبية مسحة موسيماني.. والأهلي يترقب موقف المدرب من لقاء مونتيري

أخطر الأهلي اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية بسلبية آخر مسحتين خضع لهما بيتسو موسيماني مدرب الفريق.

وذلك لمعرفة موقف الجنوب إفريقي من حضور مباراة اليوم السبت ضد مونتيري المكسيكي في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

وسيرتدي الأهلي زيه التقليدي في مواجهة رجال المدرب المكسيكي خافيير أجيري.

وسيعلن الأهلي في وقت لاحق قائمة المباراة، واللاعبون الذين سيغيبون عنها سيؤدون تدريبات بدنية في الجيم تحت إشراف كابيللو رانجواجا مدرب الأحمال.

والفائز من المواجهة سيلعب ضد بالميراس بطل أمريكا الجنوبية في الدور نصف النهائي.

وفي الدور ربع النهائي سيلعب الهلال السعودي ضد الجزيرة الإماراتي يوم الأحد.

والفائز سيواجه تشيلسي بطل أوروبا.