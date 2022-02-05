رسالة من براون لصفقات الإسماعيلي الجديدة

السبت، 05 فبراير 2022 - 12:59

كتب : ياسر الشريف

خوان براون مدرب الإسماعيلي

وجه خوان براون مدرب الإسماعيلي رسالة للاعبين الجدد الذين تعاقد معهو الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وأجرى الدراويش عشر صفقات خلال الميركاتو الشتوي وضم كلا من شادي ماهر والفلسطيني خالد النبريص والبوليفي كارميلو ألجاراناز والجامبي سايكو كونتيه والإيفواري جان موريل والأرجنتيني دييجو فيرناندو ومروان حمدي بالإضافة إلى حسن ياسين وعمرو الحلواني والجزائري محمد بن خماسة.

وقال براون في تصريحات للمركز الإعلامي للإسماعيلي: "الصفقات الجديدة تمت وفقا للاحتياجات المطلوبة وتمثل إضافة ميزة وقوية للفريق".

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واستمر "آمل أن ينسجم اللاعبون ويتناغمون بشكل سريع للمشساهمة في استفاقة الفريق وعودته لمكانته ووضعه الطبيعي بين الأندية الكبرى".

وتابع "الفريق يسير بخطى ثابته نحو الأفضل وسيتحسن مع المزيد من الوقت بشرط استمرار دعم ومساندة الجماهير التي تعشق الكيان بكل شغف".

وأضاف "مواجهة فيوتشر صعبة للغاية لأنها أمام فريق يضم لاعبين مميزين ولديه جهاز فني محترم، لكننا سنقاتل من أجل حصد الثلاث نقاط وبدء تحسن وضع الفريق في جدول الدوري".

ويضرب الإسماعيلي موعدا مع نظيره فيوتشر ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري، في 10 فبراير الجاري.

ويقع الإسماعيلي في مناطق الخطر ويحتل المركز ما قبل الأخير في ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز، برصيد نقطتين، ولم يحقق أي فوز ولديه مباراة مؤجلة.

خوان براون الإسماعيلي فيوتشر الدوري المصري الممتاز
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