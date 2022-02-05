مسحة سلبية للاعبي الأهلي قبل لقاء مونتيري

السبت، 05 فبراير 2022 - 12:40

كتب : حسام نور الدين

أفشة في مران الأهلي

أعلن الأهلي أن المسحة الطبية التي خضع لها اللاعبون جاءت سلبية وذلك استعدادا للقاء مونتيري يوم السبت في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

وخضع اللاعبون لمسحة يوم الجمعة للاطمئنان على سلامتهم قبل أول لقاء للفريق في البطولة.

ويواجه الأهلي فريق مونتيري المكسيكي بطل أمريكا الشمالية اليوم السبت الساعة 6:30 مساء في الدور ربع النهائي.

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وسيرتدي الأهلي زيه التقليدي في مواجهة رجال المدرب المكسيكي خافيير أجيري.

وسيعلن الأهلي في وقت لاحق قائمة المباراة، واللاعبون الذين سيغيبون عنها سيؤدون تدريبات بدنية في الجيم تحت إشراف كابيللو رانجواجا مدرب الأحمال.

والفائز من المواجهة سيلعب ضد بالميراس بطل أمريكا الجنوبية في الدور نصف النهائي.

وفي الدور ربع النهائي سيلعب الهلال السعودي ضد الجزيرة الإماراتي يوم الأحد.

والفائز سيواجه تشيلسي بطل أوروبا.

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