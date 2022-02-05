حكم لقاء الأهلي ومونتيري أدار مباراة واحدة لفريق مصري

السبت، 05 فبراير 2022 - 12:19

كتب : عبد الرحمن فوزي

الحكم كريس بيث

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تعيين الحكم الأسترالي كريستوفر بيث لإدارة مباراة الأهلي ومونتيري في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

بيث بحكم كونه حكما أسترالي يقود المباريات في قارة آسيا فإنه لم يدير الكثير من المباريات التي نكون الفرق المصرية طرفا بها.

ولكن الحكم الأسترالي صاحب الـ 37 عاما سبق له من قبل إدارة مباراة واحدة لمنتخب مصر الأولمبي.

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المباراة التي أدارها بيث لمنتخب مصر الأولمبي كانت في أولمياد طوكيو 2021 في الصيف الماضي في دور ربع النهائي أمام البرازيل والتي انتهت بفوز الأخير بهدف دون مقابل.

ويعاون بيث خلال مباراة الأهلي ومونتيري مواطنيه كل من أنتون شيتينين وآشلي بيتشام بينما الفرنسي كليمينت توربين حكما رابعا.

بينما تم اختيار الإيطالي إراتي حكما للفيديو ويعاونه الإماراتي عمار الجينيبي.

ويتأهل الفائز من مواجهة الأهلي ومونتيري المكسيكي إلى نصف النهائي لمواجهة بالميراس البرازيلي.

ويتواجد الأهلي ضمن 7 فرق للمشاركة في كأس العالم للأندية المقامة في الإمارات.

الأهلي مونتيري كأس العالم للأندية
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