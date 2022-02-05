قبل ساعات من لقاء مونتيري.. الخطيب يلحق ببعثة الأهلي ويطمئن على عمار حمدي

وصل محمود الخطيب رئيس الأهلي إلى مقر إقامة بعثة الفريق المشارك في كأس العالم للأندية الجارية حاليا في الإمارات.

وحرص الخطيب على الاطمئنان على اللاعبين وفقا لما ذكره موقع الأهلي، واجتمع بخالد مرتجي أمين صندوق النادي ورئيس البعثة.

وزار الخطيب اللاعب عمار حمدي للاطمئنان عليه بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

ويواجه الأهلي فريق مونتيري المكسيكي بطل أمريكا الشمالية اليوم السبت الساعة 6:30 مساء في الدور ربع النهائي.

وسيرتدي الأهلي زيه التقليدي في مواجهة رجال المدرب المكسيكي خافيير أجيري.

وسيعلن الأهلي في وقت لاحق قائمة المباراة، واللاعبون الذين سيغيبون عنها سيؤدون تدريبات بدنية في الجيم تحت إشراف كابيللو رانجواجا مدرب الأحمال.

والفائز من المواجهة سيلعب ضد بالميراس بطل أمريكا الجنوبية في الدور نصف النهائي.

وفي الدور ربع النهائي سيلعب الهلال السعودي ضد الجزيرة الإماراتي يوم الأحد.

والفائز سيواجه تشيلسي بطل أوروبا.