جمال علام: قلت لـ كيروش إن المصريين لا يحبون الخسارة.. فوعدني بخوض 7 مباريات

شدد جمال علام رئيس اتحاد كرة القدم المصري على أنه قد أخبر كيروش بأن الشعب المصري لا يحب الخسارة منذ بداية كأس الأمم الإفريقية 2021.

وقال علام في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: "منذ بداية تواجدي مع منتخب مصر أخبرتهم بأنه لدينا طموح كبير وبأن الشعب المصري لا يحب الخسارة، وكيروش استغرب الحديث معه حول التعاقد معه للتأهل لكأس العالم فقط وليس من أجل كأس الأمم الإفريقية وهو ما فهمه بشكل خاطئ".

وتابع "لم نفز بكأس أمم إفريقيا منذ مدة طويلة ولذلك يود الشعب أن يثق باللاعبين والمنتخب من أجل تحقيقها مرة أخرى، عندما أخبرت كيروش بذلك قال بأنه لدينا 7 مباريات في البطولة سنلعبها بالكامل ولكن علينا أن نركز على مباراة بمباراة".

وشدد "لم نوفق في المباراة الأولى واعتدنا على مثل ذلك في بعض الأوقات من المنتخب المصري في المباريات الأولى ولكن بعد ذلك فإن اللاعبون يتعاهدون سويا بأن يصلوا وهذا ما فعلناه مع جيل محترم من اللاعبين".

وأوضح "بخلاف حديثنا معهم فإنهم يلجسون سويا مع بعضهم البعض لتحفيز أنفسهم على الفوز في المباراة المقبلة".

ووصل منتخب مصر لنهائي كأس الأمم الإفريقية 2021 بعد الفوز على الكاميرون بركلات الترجيح في دور قبل النهائي.

ويلعب منتخب مصر مع السنغال في المباراة النهائية غدا الأحد على ملعب أوليمبي.