سفير مصر في الكاميرون: 3 آلاف مشجع يؤازرون الفراعنة في نهائي إفريقيا

السبت، 05 فبراير 2022 - 11:18

كتب : FilGoal

جمهور منتخب مصر يتوجه إلى الكاميرون لمؤازرة الفراعنة في نصف النهائي

كشف مدحت المليجي سفير مصر في الكاميرون عدد الجمهور المصري المتوقع حضوره في نهائي كأس إفريقيا 2021.

ويلعب الفراعنة ضد السنغال في النهائي يوم الأحد وسيسافر جمهور من القاهرة إلى ياوندي لحضور المواجهة المرتقبة.

وقال المليجي عبر قناة أون تايم سبورتس:"حتى الآن العدد الذي أُبلغت به هو 10 طائرات ستأتي من مصر".

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وواصل "هذا يعني ما لا يقل عن 3 آلاف مشجع تقريبا".

ويحتضن ملعب أولمبي المباراة النهائية وينطلق اللقاء الساعة 9 مساء وتنقله قناة beIN Max 1.

ويسعى الفراعنة لتعزيز رقمهم القياسي بالتتويج باللقب للمرة الثامنة.

بينما السنغال تطارد لقبها الأول.

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