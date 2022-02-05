السقا: هذا ما قلته لـ عبد المنعم بعد لقاء كوت ديفوار

كشف عبد الظاهر السقا المدير الرياضي لفيوتشر ما قاله لمحمد عبد المنعم الذي رحل عن الأخير ليعود إلى الأهلي ويشارك حاليا مع مصر في كأس إفريقيا 2021.

وقال السقا عبر أون تايم سبورتس:"بعد لقاء كوت ديفوار اتصلت به وقلت له: من قالك لك أن تسدد ركلة ترجيح؟ يخربيتك وقعت قلبي".

وأضاف "رد علي بأن محمد صلاح سأل اللاعبين من يسدد فقلت له أنا سأفعل".

وواصل "السنوات العشر القادمة ستكون لعبد المنعم. وائل جمعة (مدير منتخب مصر) تواصل معي بناء على طلب كارلوس كيروش وسألني عن شخصية اللاعب قبل ضمه لمنتخب مصر".

وتألق عبد المنعم (23 عاما) مع الفراعنة في كأس إفريقيا وكان رجل مباراة الكاميرون في نصف النهائي التي حسمها زملاؤه بركلات الترجيح.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة السنغال يوم الأحد في نهائي البطولة.

وتنطلق المباراة الساعة 9 مساء وتنقلها قناة beIN Max 1.