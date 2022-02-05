مواعيد مباريات اليوم 5 فبراير 2022.. الأهلي في كأس العالم ودربي ميلانو

يبدأ الأهلي اليوم مشواره في كأس العالم للأندية في مهمة صعبة بدون لاعبيه الدوليين ومع العديد من الإصابات في صفوف الفريق.

ويستعرض لكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم السبت الموافق 5 فبراير 2022.

يلتقي الأهلي مع مونتيري المكسيكي في تمام الساعة السادسة والنصف وستذاع المباراة عبر تطبيق AD SPORTS.

ويلتقي منتخب الكاميرون مع بوركينا فاسو في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة عبر قناة Bein sports max 1.

وفي مباراة قوية للمنافسة على صدارة الدوري الإيطالي، يلعب ميلان مع إنتر في الدربي في تمام الساعة السابعة مساء عبر قناة الدوري الإيطالي على يوتيوب.

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