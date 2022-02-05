مواعيد مباريات اليوم 5 فبراير 2022.. الأهلي في كأس العالم ودربي ميلانو

السبت، 05 فبراير 2022 - 10:50

كتب : FilGoal

فرحة لاعبو الأهلي بعد الفوز على بالميراس بركلات الترجيح في كأس العالم للأندية

يبدأ الأهلي اليوم مشواره في كأس العالم للأندية في مهمة صعبة بدون لاعبيه الدوليين ومع العديد من الإصابات في صفوف الفريق.

ويستعرض لكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم السبت الموافق 5 فبراير 2022.

يلتقي الأهلي مع مونتيري المكسيكي في تمام الساعة السادسة والنصف وستذاع المباراة عبر تطبيق AD SPORTS.

ويلتقي منتخب الكاميرون مع بوركينا فاسو في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة عبر قناة Bein sports max 1.

وفي مباراة قوية للمنافسة على صدارة الدوري الإيطالي، يلعب ميلان مع إنتر في الدربي في تمام الساعة السابعة مساء عبر قناة الدوري الإيطالي على يوتيوب.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا

كأس العالم للأندية الأهلي كأس الأمم الإفريقية 2021
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