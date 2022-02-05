"أعظم رجل في التاريخ".. خيتافي يواصل الهروب الكبير ويدفع بـ ليفانتي نحو الهاوية

فاز خيتافي على ضيفه ليفانتي بثلاثة أهداف دون رد في ملعب كوليسيوم ألفونسو بيريز، بافتتاح الجولة 23 للدوري الإسباني.

افتتح التسجيل لـ خيتافي إينيس أونال، قبل أن يضيف بنفسه الهدف الثاني. فيما اختتم كارليس ألينيا الأهداف في اللحظات الأخيرة.

ليرفع خيتافي رصيده إلى 25 نقطة ويقفز إلى المركز 14 مؤقتًا، بفارق 7 نقاط كاملة عن أقرب مراكز الهبوط.

فيما تجمّد رصيد ليفانتي عند 11 نقطة في المركز 20 -الأخير- بفارق 9 نقاط عن أقرب مراكز البقاء، ليقترب هبوطه أكثر فأكثر.

وتلقى ليفانتي هزيمته السابعة على التوالي خارج ملعبه، وعجز عن تحقيق الفوز الأول بعيدًا عن دياره هذا الموسم.

فيما تواصلت نتائج خيتافي الإيجابية تحت قيادة مدربه كيكي سانشيز فلوريس الذي حصد معه 24 نقطة في 15 مباراة، بعد أن حصد الفريق المدريدي نقطة وحيدة في أول 8 مباريات تحت قيادة ميتشل جونزاليس.

وهتفت جماهير خيتافي لمدربها كيكي فلوريس على ألحان مسلسل فلينستون الكرتوني قائلة: "إنه أعظم رجل في التاريخ، قادم من مدينة مدريد، وهو على وشك إصابة شجرة كستناء".

Getafe’s fans singing Quique Sánchez Flores to the tune of the Flintstones. We can’t make out the rest of the words but we like to think it’s: he’s the greatest guy in history, from the town of Madrid, he’s about to hit a chestnut tree — The Spanish Football Podcast (@tsf_podcast) February 4, 2022

وانتصار خيتافي تم تمهيده بهدفٍ مبكر للغاية سجله أونال برأسية في الثانية 43 بعد ركلة ركنية نفذها ماورو أرامباري.

ليحتل هذا الهدف المركز الرابع على لائحة الأسرع في تاريخ خيتافي بالدوري الإسباني، إذ يظل هدف مارك كوكوريّا أمام أتليتك بلباو العام الماضي بعد مرور 19 ثانية هو الأسرع للفريق الأزرق في الدرجة الأولى.

الهدف الثاني انتظر حتى الدقيقة 29 وجاء بصناعة أوروجوائية أيضًا، لكن بتمريرة ماتياس أوليفيرا هذه المرة، قبل أن يسجل أونال بقوة في شباك ليفانتي.

ليرفع أونال رصيده إلى 9 أهداف في صدارة هدافي خيتافي بالدوري هذا الموسم.

مع بداية الشوط الثاني دفع الإيطالي أليسيو ليسشي المدير الفني لـ ليفانتي بلاعبه الجديد مارتين كاسيريس.

ليسجل ظهير أوروجواي الدولي ظهوره الأول في الليجا منذ يناير 2012 بقميص إشبيلية وقتها.

وفي نهاية الشوط الثاني أضاف خيتافي هدفًا ثالث بواسطة ألينيا بعد عمل فردي مميز بواسطة بورخا مايورال القادم في سوق الانتقالات الشتوية من روما.

ليفانتي.. خطوة أقرب نحو الهبوط.