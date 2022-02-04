فينجادا لـ في الجول: منتخب مصر لعب مباراة إضافية.. وهذا تعليقي على طرد كيروش

تحدث نيلو فينجادا المدير الفني لاتحاد الكرة المصري عن نهائي كأس أمم إفريقيا بين مصر والسنغال، وأحداث

وقال فينجادا في تصريحات خاصة لموقع FilGoal.com :"المباراة النهائية هي التي تظل الأكثر أهمية. النهائيات يجب الفوز بها".

وأضاف "حتى باحتساب الوقت الذي لعبه كلا الفريقين، مصر لعبت مباراة زائدة باحتساب الأوقات الإضافية ويوم أقل للتعافي".

وتابع "لدينا روح مذهلة تسمح لنا باجتياز كل الصعاب".

ولعب منتخب مصر الوقت الإضافي 3 مرات في الأدوار الإقصائية، ضد كوت ديفوار والمغرب والكاميرون على التوالي.

أيضا لعب منتخب مصر نصف النهائي أمام الكاميرون يوم الخميس 3 فبراير، بينما لعب منتخب السنغال ضد بوركينا فاسو يوم الأربعاء 2 فبراير.

وعن أزمة مواطنه كارلوس كيروش مدرب مصر التي أدت لطرده أمام الكاميرون قال: "كل المباريات تلعب تحت ضغط كبير. أفضل وأعظم الحكام يفهمون هذه الأمور، ويعلمون كيف يتعاملون مع اللاعبين والمدربين".

وأوضح "إنه وضع صعب ومحبط. المدرب متداخل مع لاعبيه ولا يمكن أن يترك المباراة النهائية التي يستحقها. أنا نادم على ذلك".

وتعرض كيروش للطرد أمام الكاميرون على يد الحكم الجامبي باكاري جاساما للاعتراض في الدقائق الأخيرة من الوقت الأصلي.

وانتهت المباراة بفوز مصر بركلات الترجيح 3-1 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، ليصل منتخب مصر إلى النهائي ضد السنغال والمقرر إقامته في السادس من فبراير الجاري.