رغم الخسارة.. كهربا يصنع هدفا مع هاتاي أمام قيصري سبور

الجمعة، 04 فبراير 2022 - 22:47

كتب : FilGoal

كهربا - هاتاي سبور

شارك محمود عبد المنعم "كهربا" اليوم الجمعة مع فريقه هاتاي سبور أمام قيصري سبور ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري التركي.

وصنع كهربا هدفا في المباراة التي انتهت بسقوط هاتاي سبور بنتيجة 3-4.

وافتتح قيصري سبور التسجيل عند الدقيقة 25 عن طريق إبراهيم أداج ليضاعف كارلوس ماني نتيجته عند الدقيقة 47 قبل أن يقلص ديليان سينت لويس لاعب هاتاي سبور الفارق عند الدقيقة 51.

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وتقدم إيمري باشان في النتيجة لصالح قيصري عند الدقيقة 61 ثم سجل أور ديمروك الهدف الرابع عند الدقيقة 68 قبل أن يقلص سيمون فاليت الفارق لهاتاي ويضيف مام بيرام ضيوف الهدف الثالث.

وشهدت الدقيقة 71 في الشوط الثاني نزول كهربا بديلا ليصنع الهدف الثالث لفريقه في الوقت بدل الضائع.

ويحتل هاتاى المرتبة السابعة فى ترتيب الدوري التركي، برصيد 36 نقطة، حيث حقق الفوز في 11 مباراة وتعادل في 3 وهزم في 10 لقاءات.

بينما يحتل قيصري سبور المركز التاسع فى ترتيب الدوري التركى برصيد 34 نقطة جمعهم فى 23 مباراة حيث فاز فى 9 مباريات وخسر مثلهما وتعادل فى 7 لقاءات.

وانضم كهربا إلى نادي هاتاي سبور التركي معارا من النادي الأهلي حتى نهاية الموسم.

وشارك كهربا مع الفريق التركي حتى الآن في 101 دقيقة فقط، صنع خلالها هدفين.

الدوري التركي هاتاي سبور محمود كهربا
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