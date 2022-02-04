خافيير أجيري.. هل تعرفه حقًا؟

الجمعة، 04 فبراير 2022 - 22:19

كتب : FilGoal

خافيير أجيري

هل تعرف خافيير أجيري حقًا؟ الإجابة قد تكون نعم. ولكن نحن نأكد لك: لا، أنت لا تعرفه.

المدرب المكسيكي الذي يشرف حاليًا على مونتيري -منافس الأهلي المقبل في مونديال الأندية-، مر عبر مصر وقاده منتخبها في كأس الأمم الإفريقية 2019 وترك ذكريات غير سعيدة في نفوس المصريين.

لكن رغم ذلك، فأغلبنا يجهل حقًا من هو أجيري وما سبب شهرته الجدلية في المكسيك وإسبانيا.

وبالتالي، دعنا نشاهد فيديو FilGoal.com لنعرف أكثر عن هذا الرجل.

خافيير أجيري مونتيري الأهلي كأس العالم للأندية مونديال الأندية
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