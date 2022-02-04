تصفيات المونديال - الكونغو تعلن موافقة كاف لخوض مباراة المغرب على ملعب الشهداء

الجمعة، 04 فبراير 2022 - 21:53

كتب : FilGoal

ملعب الشهداء

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" ملعب لقاء مباراة الذهاب بين الكونغو الديموقراطية والمغرب في الدور الفاصل الخاص بقارة إفريقيا المؤهل لكأس العالم 2022.

وأعلن الاتحاد الكونغولي لكرة القدم، حصوله على موافقة حول استقبال ملعب "الشهداء" بـ كينشاسا لمباراة الذهاب أمام المغرب.

وأصدر الاتحاد الكونغولي بيانا عبر موقعه الرسمي، أكد فيه تحصله على موافقة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم باحتضان ملعب "الشهداء" للمباراة المعنية.

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وأشار فيه أن الملعب سيفتح مؤقتا، ليكون مسرحا للمباراة أمام المغرب وبعض المباريات المتعلقة بالأندية المحلية في مشاركتها القارية في ظل عدم اكتمال الإصلاحات الخاصة بأرضية الملعب والمدرجات والمرافق.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" سجل اعتراضه على استضافة ملعب الشهداء في العاصمة الكونغولية "كينشاسا" للمباريات؛ لعدم توافر معايير السلامة والأمن لاستضافة الملعب للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

ومن المقرر أن تقام مباريات ذهاب الدور الفاصل في الفترة المتراوحة ما بين 21 و29 مارس 2022.

وستضرب مصر موعدا مع السنغال، فيما ستكون الكاميرون مع الجزائر، و تونس ضد مالي، ونيجيريا أمام غانا بباقي مباريات الدور الفاصل.

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