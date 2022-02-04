كاف يعلن جدول حفل ختام ونهائي كأس أمم إفريقيا بين مصر والسنغال

الجمعة، 04 فبراير 2022 - 20:44

كتب : محمد عبد العظيم

لاعبو مصر قبل تنفيذ ركلات الترجيح أمام الكاميرون

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن جدول حفل الختام والمباراة النهائية لبطولة كأس أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون.

جاء ذلك في خطاب رسمي من الكيان الحاكم لكرة القدم الإفريقية، قبل مباراة مصر والسنغال المقرر إقامتها في السادس من فبراير الجاري.

وجاء الجدول كالتالي:

أخبار متعلقة
الكشف عن حكم نهائي كأس أمم إفريقيا بين مصر والسنغال.. وعنصر نسائي لأول مرة الأخيرة.. سلبية مسحة منتخب مصر قبل نهائي أمم إفريقيا منافس الأهلي - لاعب مونتيري: لدينا فرصة لصناعة التاريخ.. ومعظم الدوليين انضموا إلينا

حفل الختام ونهائي النسخة 33 من كأس أمم إفريقيا لكرة القدم (الكاميرون 2021) على ملعب أوليمبي يوم الأحد 6 فبراير 2022.

13:00 – فتح أبواب الملعب وإدخال مجموعات التحريك

16:00 – وضع أجهزة للعرض الثقافي الخاص بالختام

17:00 إلى 17:25 – وصول المدعوين

وصول أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي "كاف"

وصول رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم

وصول أعضاء السلك الدبلوماسي

وصول نواب رئيس "كاف"

وصول أعضاء الحكومة

وصول رئيس اللجنة المنظمة للبطولة

17:30 – وصول رئيس المحكمة العليا والنائب العام

17:35 – وصول رئيس المجلس الدستوري

17:40 – وصول رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي

17:45 – وصول رئيس الوزراء

17:50 – وصول رئيس الجمعية الوطنية (الدرجة الأقل في البرلمان الكاميروني)

17:55 – وصول رئيس مجلس الشيوخ (الدرجة الأعلى في البرلمان الكاميروني)

18:00 – وصول رئيس "كاف" ورئيس الاتحاد الدولي "فيفا"

18:05 – وصول المديرة العامة لليونسكو

18:10 – وصول رئيس جمهورية السنغال

نهاية تسكين مقاعد كبار الشخصيات

18:20 – وصول رئيس الدولة (بول بيا) والسيدة الأولى شانتال بيا

عزف السلام الوطني الكاميروني

وصولهما إلى المقصورة الرئاسية

كلمات الشكر لرئيس "كاف"

18:45 – بداية العرض الثقافي

19:00 – نهاية العرض الثقافي

20:00 – بداية المباراة

20:45 – استراحة ما بين الشوطين

21:00 – استئناف المباراة

21:45 نهاية المباراة

تسليم الميداليات

تسليم الكأس

مغادرة رئيس الدولة والسيدة شانتال بيا من الملعب إلى قصر الوحدة

نهاية المراسم

كأس أمم إفريقيا منتخب مصر منتخب السنغال الكاميرون
نرشح لكم
هيئة التحكيم الرياضي ترفع الحظر عن عيسى حياتو وتلزم فيفا بالمصاريف القضائية الكشف عن حكم نهائي كأس أمم إفريقيا بين مصر والسنغال.. وعنصر نسائي لأول مرة الأخيرة.. سلبية مسحة منتخب مصر قبل نهائي أمم إفريقيا تقرير: وزير الرياضة في نيجيريا يطيح بـ بيسيرو ويعين إجوافون بشكل دائم
أخر الأخبار
هيئة التحكيم الرياضي ترفع الحظر عن عيسى حياتو وتلزم فيفا بالمصاريف القضائية 15 دقيقة | إفريقيا
تصفيات المونديال - الكونغو تعلن موافقة كاف لخوض مباراة المغرب على ملعب الشهداء 20 دقيقة | تصفيات كأس العالم
مران الأهلي - حسام حسن يواصل التأهيل.. وتدريبات بدنية قبل مواجهة مونتيري ساعة | كأس العالم للأندية
كاف يعلن جدول حفل ختام ونهائي كأس أمم إفريقيا بين مصر والسنغال ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
الكشف عن حكم نهائي كأس أمم إفريقيا بين مصر والسنغال.. وعنصر نسائي لأول مرة ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
للعام الثاني.. نجاح مسابقة Red Bull Mind the Gap للتزلج في القاهرة ساعة | مصر
الأخيرة.. سلبية مسحة منتخب مصر قبل نهائي أمم إفريقيا 2 ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
الدرجة الثانية - انتصار الشواكيش والداخلية وهزيمة زد في مجموعة القاهرة 2 ساعة | الدرجة الثانية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خمسة مهددين بالإيقاف عن منتخب مصر في ختام أمم إفريقيا 2 ماذا فعل كيروش مع محمد شريف بعد نهاية مباراة الكاميرون 3 "هم جاؤوا بـ صلاح ونحن تركنا زياش".. ردود أفعال صحف المغرب بعد الخسارة أمام مصر 4 منتخب مصر يعلن تشخيص إصابتي أبو جبل وحجازي