كاف يعلن جدول حفل ختام ونهائي كأس أمم إفريقيا بين مصر والسنغال

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن جدول حفل الختام والمباراة النهائية لبطولة كأس أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون.

جاء ذلك في خطاب رسمي من الكيان الحاكم لكرة القدم الإفريقية، قبل مباراة مصر والسنغال المقرر إقامتها في السادس من فبراير الجاري.

وجاء الجدول كالتالي:

حفل الختام ونهائي النسخة 33 من كأس أمم إفريقيا لكرة القدم (الكاميرون 2021) على ملعب أوليمبي يوم الأحد 6 فبراير 2022.

13:00 – فتح أبواب الملعب وإدخال مجموعات التحريك

16:00 – وضع أجهزة للعرض الثقافي الخاص بالختام

17:00 إلى 17:25 – وصول المدعوين

وصول أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي "كاف"

وصول رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم

وصول أعضاء السلك الدبلوماسي

وصول نواب رئيس "كاف"

وصول أعضاء الحكومة

وصول رئيس اللجنة المنظمة للبطولة

17:30 – وصول رئيس المحكمة العليا والنائب العام

17:35 – وصول رئيس المجلس الدستوري

17:40 – وصول رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي

17:45 – وصول رئيس الوزراء

17:50 – وصول رئيس الجمعية الوطنية (الدرجة الأقل في البرلمان الكاميروني)

17:55 – وصول رئيس مجلس الشيوخ (الدرجة الأعلى في البرلمان الكاميروني)

18:00 – وصول رئيس "كاف" ورئيس الاتحاد الدولي "فيفا"

18:05 – وصول المديرة العامة لليونسكو

18:10 – وصول رئيس جمهورية السنغال

نهاية تسكين مقاعد كبار الشخصيات

18:20 – وصول رئيس الدولة (بول بيا) والسيدة الأولى شانتال بيا

عزف السلام الوطني الكاميروني

وصولهما إلى المقصورة الرئاسية

كلمات الشكر لرئيس "كاف"

18:45 – بداية العرض الثقافي

19:00 – نهاية العرض الثقافي

20:00 – بداية المباراة

20:45 – استراحة ما بين الشوطين

21:00 – استئناف المباراة

21:45 نهاية المباراة

تسليم الميداليات

تسليم الكأس

مغادرة رئيس الدولة والسيدة شانتال بيا من الملعب إلى قصر الوحدة

نهاية المراسم