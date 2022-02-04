للعام الثاني.. نجاح مسابقة Red Bull Mind the Gap للتزلج في القاهرة

للعام الثاني على التوالي أقيمت مسابقة Red Bull Mind the Gap للتزلج اليوم 4 فبراير في نايل كورت بالقاهرة.

واستقبلت مسابقة Red Bull Mind the Gap عدد كبير من المتسابقين ألى أن وصل عدد المتسابقين النهائيين في الجولة الأولى نحو ثلاثين متسابق.

وتكونت لجنة التحكيم من لاعب التزلج الألماني المحترف جوست ارينس ولاعب التزلج المحترف يحيى أسامة لاختيار أفضل ثلاثة من محترفي التزلج.

وفاز بها في المسابقة كل من أحمد طارق في المركز الثالث وسمير مجدي في المركز الثاني وفارس رشوان في المركز الأول.

وشهدت الفعالية رقصات بريك دانس وهيب هوب على أنغام الدي جي.

وشددت إدارة Red Bull على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، من خلال ارتداء الكمامات واتباع قواعد التباعد الاجتماعي الإلزامية لحضور الفعالية.