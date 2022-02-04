للعام الثاني.. نجاح مسابقة Red Bull Mind the Gap للتزلج في القاهرة

الجمعة، 04 فبراير 2022 - 20:21

كتب : محمود صلاح

مسابقة التزلج

للعام الثاني على التوالي أقيمت مسابقة Red Bull Mind the Gap للتزلج اليوم 4 فبراير في نايل كورت بالقاهرة.

واستقبلت مسابقة Red Bull Mind the Gap عدد كبير من المتسابقين ألى أن وصل عدد المتسابقين النهائيين في الجولة الأولى نحو ثلاثين متسابق.

وتكونت لجنة التحكيم من لاعب التزلج الألماني المحترف جوست ارينس ولاعب التزلج المحترف يحيى أسامة لاختيار أفضل ثلاثة من محترفي التزلج.

أخبار متعلقة
الدرجة الثانية - انتصار الشواكيش والداخلية وهزيمة زد في مجموعة القاهرة منافس الأهلي - لاعب مونتيري: لدينا فرصة لصناعة التاريخ.. ومعظم الدوليين انضموا إلينا تقرير: وزير الرياضة في نيجيريا يطيح بـ بيسيرو ويعين إجوافون بشكل دائم خبر في الجول - موسيماني يستمر في الغياب عن المران.. والأهلي يترقب نتيجة المسحة

No description available.

وفاز بها في المسابقة كل من أحمد طارق في المركز الثالث وسمير مجدي في المركز الثاني وفارس رشوان في المركز الأول.

وشهدت الفعالية رقصات بريك دانس وهيب هوب على أنغام الدي جي.

No description available.

وشددت إدارة Red Bull على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، من خلال ارتداء الكمامات واتباع قواعد التباعد الاجتماعي الإلزامية لحضور الفعالية.

No description available.

مسابقة التزلج Red Bull
نرشح لكم
خبر في الجول - موسيماني يستمر في الغياب عن المران.. والأهلي يترقب نتيجة المسحة كيروش: تعرضت لعقاب شائن وغير عادل لكني أشعر بالفخر لدفاعي عن فريقي حسن ياسين: فضلت الإسماعيلي على أندية أخرى خبر في الجول - الطبيب المعالج لـ أكرم توفيق يجري عملية الصليبي لـ عمار حمدي
أخر الأخبار
مران الأهلي - حسام حسن يسابق الزمن.. وتدريبات بدنية قبل مواجهة مونتيري 2 دقيقة | كأس العالم للأندية
كاف يعلن جدول حفل ختام ونهائي كأس أمم إفريقيا بين مصر والسنغال 14 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
الكشف عن حكم نهائي كأس أمم إفريقيا بين مصر والسنغال.. وعنصر نسائي لأول مرة 23 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
للعام الثاني.. نجاح مسابقة Red Bull Mind the Gap للتزلج في القاهرة 37 دقيقة | مصر
الأخيرة.. سلبية مسحة منتخب مصر قبل نهائي أمم إفريقيا 46 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
الدرجة الثانية - انتصار الشواكيش والداخلية وهزيمة زد في مجموعة القاهرة ساعة | الدرجة الثانية
منافس الأهلي - لاعب مونتيري: لدينا فرصة لصناعة التاريخ.. ومعظم الدوليين انضموا إلينا ساعة | كأس العالم للأندية
تقرير: وزير الرياضة في نيجيريا يطيح بـ بيسيرو ويعين إجوافون بشكل دائم ساعة | إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خمسة مهددين بالإيقاف عن منتخب مصر في ختام أمم إفريقيا 2 ماذا فعل كيروش مع محمد شريف بعد نهاية مباراة الكاميرون 3 "هم جاؤوا بـ صلاح ونحن تركنا زياش".. ردود أفعال صحف المغرب بعد الخسارة أمام مصر 4 منتخب مصر يعلن تشخيص إصابتي أبو جبل وحجازي