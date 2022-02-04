الأخيرة.. سلبية مسحة منتخب مصر قبل نهائي أمم إفريقيا

الجمعة، 04 فبراير 2022 - 20:12

كتب : بسام أبو بكر

الاتحاد المصري لكرة القدم - اتحاد الكرة - بيان رسمي

ظهرت نتيجة مسحة بعثة منتخب مصر الأخيرة قبل نهائي كأس أمم إفريقيا سلبية، ليتأكد حضور جميع اللاعبين الجاهزين خلال اللقاء.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن سلبية مسحة البعثة كاملة بشكل رسمي.

المسحة هي الأخيرة التي ستخضع لها البعثة أثناء البطولة، والتي لا يتبقى فيها سوى لقاء النهائي فقط.

أخبار متعلقة
شرطة مانشستر تصدر بيانا حول اتهامات صديقة جرينوود مانشستر يونايتد يصدر بيانا بعد اتهامات صديقة جرينوود بيان من الحكومة الكاميرونية بشأن حادث تدافع المشجعين قبل مواجهة جزر القمر فاركو في بيان رسمي: أمم إفريقيا تنصفنا في ملف إعادة مباراتنا ضد المصري

منتخب مصر يلتقي مع السنغال مساء الأحد في نهائي كأس أمم إفريقيا. مباراة يبحث الفراعنة فيها عن اللقب الثامن تاريخيا.

وكان منتخب مصر قد تأهل إلى النهائي بعد عبور الكاميرون في نصف النهائي بركلات الترجيح عقب التعادل سلبيا في زمن اللقاء.

منتخب مصر سيفتقد إلى عمر كمال عبد الواحد خلال اللقاء للإيقاف، بجانب محمد الشناوي، وأكرم توفيق، وأحمد حجازي، وكارلوس كيروش مدرب الفريق للإيقاف.

كأس أمم إفريقيا منتخب مصر
نرشح لكم
الكشف عن حكم نهائي كأس أمم إفريقيا بين مصر والسنغال.. وعنصر نسائي لأول مرة تقرير: وزير الرياضة في نيجيريا يطيح بـ بيسيرو ويعين إجوافون بشكل دائم إيتو للاعبيه بعد الخسارة أمام مصر: من لا يفهمون كرة القدم سينتقدوكم لأننا 27 مليون مدرب رصد مكافأة 10 ملايين جنيه للاعبي المنتخب في حال الفوز بأمم إفريقيا
أخر الأخبار
الكشف عن حكم نهائي كأس أمم إفريقيا بين مصر والسنغال.. وعنصر نسائي لأول مرة 5 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
للعام الثاني.. نجاح مسابقة Red Bull Mind the Gap للتزلج في القاهرة 19 دقيقة | مصر
الأخيرة.. سلبية مسحة منتخب مصر قبل نهائي أمم إفريقيا 28 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
الدرجة الثانية - انتصار الشواكيش والداخلية وهزيمة زد في مجموعة القاهرة 55 دقيقة | الدرجة الثانية
منافس الأهلي - لاعب مونتيري: لدينا فرصة لصناعة التاريخ.. ومعظم الدوليين انضموا إلينا ساعة | كأس العالم للأندية
تقرير: وزير الرياضة في نيجيريا يطيح بـ بيسيرو ويعين إجوافون بشكل دائم ساعة | إفريقيا
خبر في الجول - موسيماني يستمر في الغياب عن المران.. والأهلي يترقب نتيجة المسحة ساعة | كأس العالم للأندية
مؤتمر أجيري: الأهلي قوي وغياباته لا تمنحنا أفضلية.. سنلعب 11 ضد 11 ساعة | كأس العالم للأندية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خمسة مهددين بالإيقاف عن منتخب مصر في ختام أمم إفريقيا 2 ماذا فعل كيروش مع محمد شريف بعد نهاية مباراة الكاميرون 3 "هم جاؤوا بـ صلاح ونحن تركنا زياش".. ردود أفعال صحف المغرب بعد الخسارة أمام مصر 4 منتخب مصر يعلن تشخيص إصابتي أبو جبل وحجازي