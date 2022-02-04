الأخيرة.. سلبية مسحة منتخب مصر قبل نهائي أمم إفريقيا

ظهرت نتيجة مسحة بعثة منتخب مصر الأخيرة قبل نهائي كأس أمم إفريقيا سلبية، ليتأكد حضور جميع اللاعبين الجاهزين خلال اللقاء.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن سلبية مسحة البعثة كاملة بشكل رسمي.

المسحة هي الأخيرة التي ستخضع لها البعثة أثناء البطولة، والتي لا يتبقى فيها سوى لقاء النهائي فقط.

منتخب مصر يلتقي مع السنغال مساء الأحد في نهائي كأس أمم إفريقيا. مباراة يبحث الفراعنة فيها عن اللقب الثامن تاريخيا.

وكان منتخب مصر قد تأهل إلى النهائي بعد عبور الكاميرون في نصف النهائي بركلات الترجيح عقب التعادل سلبيا في زمن اللقاء.

منتخب مصر سيفتقد إلى عمر كمال عبد الواحد خلال اللقاء للإيقاف، بجانب محمد الشناوي، وأكرم توفيق، وأحمد حجازي، وكارلوس كيروش مدرب الفريق للإيقاف.