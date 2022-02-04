الدرجة الثانية - انتصار الشواكيش والداخلية وهزيمة زد في مجموعة القاهرة

أقيمت اليوم مباريات الجولة 17 لمجموعة القاهرة في دوري الدرجة الثانية، حيث انتصر الداخلية على المريخ بهدف مؤمن عاطف ليرتفع رصيده إلى 38 نقطة في صدارة الجدول.

وانتصر وادي دجلة على السكة الحديد بهدف رفيق كابو ليرتفع رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثاني.

وانتصر بتروجت خارج ملعبه على بورفؤاد بهدفين مقابل هدف ليرتفع رصيده إلى30 نقطة.

وتعادل بلبيس مع الإنتاج الحربي سلبيا، فيما خسر المصرية للاتصالات من بورتو السويس بهدفين مقابل هدف ليرتفع رصيد بورتو السويس إلى 28 نقطة.

وأخيرا انتصر الترسانة على النصر برباعية مقابل هدف، حيث سجل محمد الفيل هدفي للترسانة وميندوجا ومحمد سعيد من ركلة جزاء، وسجل جودة أيمن للنصر ليرتفع رصيد الشواكيش إلى 28 نقطة.

وانتصر القناة على زد بهدف محمد يسري من ركلة جزاء ليرتفع رصيد القناة إلى 23 نقطة، كما انتصر منتخب السويس على بنها بهدف أحمد صالح ليرتفع رصيده إلى 27 نقطة.