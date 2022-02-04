منافس الأهلي - لاعب مونتيري: لدينا فرصة لصناعة التاريخ.. ومعظم الدوليين انضموا إلينا

الجمعة، 04 فبراير 2022 - 19:19

كتب : FilGoal

مونتيري - بطل دوري أبطال كونكاكاف 2021

تحدث ماتياس كرانيفيتر لاعب وسط مونتيري المكسيكي عن مواجهة الأهلي المقبلة وحظوظ فريقه في بطولة كأس العالم للأندية.

وقال كرانيفيتر في المؤتمر الصحفي: "نعرف جودة لاعبي فريقنا، ولدينا فريق قوي على المستوى الدولي ومع الوقت يصبح معروفا أكثر".

وأضاف "لدينا فرصة لصناعة التاريخ. نراها فرصة ونعرف أنها قريبة، مباراة تلو الأخرى".

أخبار متعلقة
مؤتمر أجيري: الأهلي قوي وغياباته لا تمنحنا أفضلية.. سنلعب 11 ضد 11 كأس العالم للأندية - رامي ربيعة: نسعى لتعويض آخر ذكرى مع مونتيري كيروش: تعرضت لعقاب شائن وغير عادل لكني أشعر بالفخر لدفاعي عن فريقي

وتابع "نعرف أين نقع على الخريطة ومدى بعد المسافة. العائلات بالتأكيد ادخرت الكثير حتى تأتي إلى هنا وتدعمنا. نعرف ماذا يعني هذا لنادينا، ونتمنى أن نمنحهم السعادة".

وأوضح كرانيفيتر "معظم اللاعبين الغائبين مع المنتخبات وصلوا إلى هنا. نعرف كم كانت الرحلة متعبة".

وتابع "نتمنى أن يصبحوا في أفضل لياقة ممكنة قبل مواجهة الغد -أمام الأهلي- والآن نحن نصبح أقوى كمجموعة".

ويلتقي الأهلي ومونتيري غدا، حيث يتأهل الفائز إلى نصف النهائي لملاقاة بالميراس البرازيلي في الثامن من فبراير الجاري، على أن يلعب الخاسر مباراة تحديد المركز الخامس ضد الخاسر من الجزيرة الإماراتي والهلال السعودي في التاسع من الشهر ذاته.

الأهلي مونتيري كأس العالم للأندية ماتياس كرانيفيتر
نرشح لكم
خبر في الجول - موسيماني يستمر في الغياب عن المران.. والأهلي يترقب نتيجة المسحة مؤتمر أجيري: الأهلي قوي وغياباته لا تمنحنا أفضلية.. سنلعب 11 ضد 11 كأس العالم للأندية - سامي قمصان: نحترم أجيري ولكننا في الأهلي لا نرد على تصريحات كأس العالم للأندية - رامي ربيعة: نسعى لتعويض آخر ذكرى مع مونتيري
أخر الأخبار
منافس الأهلي - لاعب مونتيري: لدينا فرصة لصناعة التاريخ.. ومعظم الدوليين انضموا إلينا 19 دقيقة | كأس العالم للأندية
تقرير: وزير الرياضة في نيجيريا يطيح بـ بيسيرو ويعين إجوافون بشكل دائم 32 دقيقة | إفريقيا
خبر في الجول - موسيماني يستمر في الغياب عن المران.. والأهلي يترقب نتيجة المسحة 36 دقيقة | كأس العالم للأندية
مؤتمر أجيري: الأهلي قوي وغياباته لا تمنحنا أفضلية.. سنلعب 11 ضد 11 51 دقيقة | كأس العالم للأندية
إيتو للاعبيه بعد الخسارة أمام مصر: من لا يفهمون كرة القدم سينتقدوكم لأننا 27 مليون مدرب ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
رصد مكافأة 10 ملايين جنيه للاعبي المنتخب في حال الفوز بأمم إفريقيا ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
خبر في الجول – جوميز الأقرب لإدارة النهائي.. ورضوان جيد لمباراة المركز الثالث ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
كأس العالم للأندية - سامي قمصان: نحترم أجيري ولكننا في الأهلي لا نرد على تصريحات ساعة | كأس العالم للأندية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خمسة مهددين بالإيقاف عن منتخب مصر في ختام أمم إفريقيا 2 "هم جاؤوا بـ صلاح ونحن تركنا زياش".. ردود أفعال صحف المغرب بعد الخسارة أمام مصر 3 ماذا فعل كيروش مع محمد شريف بعد نهاية مباراة الكاميرون 4 منتخب مصر يعلن تشخيص إصابتي أبو جبل وحجازي