منافس الأهلي - لاعب مونتيري: لدينا فرصة لصناعة التاريخ.. ومعظم الدوليين انضموا إلينا

تحدث ماتياس كرانيفيتر لاعب وسط مونتيري المكسيكي عن مواجهة الأهلي المقبلة وحظوظ فريقه في بطولة كأس العالم للأندية.

وقال كرانيفيتر في المؤتمر الصحفي: "نعرف جودة لاعبي فريقنا، ولدينا فريق قوي على المستوى الدولي ومع الوقت يصبح معروفا أكثر".

وأضاف "لدينا فرصة لصناعة التاريخ. نراها فرصة ونعرف أنها قريبة، مباراة تلو الأخرى".

وتابع "نعرف أين نقع على الخريطة ومدى بعد المسافة. العائلات بالتأكيد ادخرت الكثير حتى تأتي إلى هنا وتدعمنا. نعرف ماذا يعني هذا لنادينا، ونتمنى أن نمنحهم السعادة".

وأوضح كرانيفيتر "معظم اللاعبين الغائبين مع المنتخبات وصلوا إلى هنا. نعرف كم كانت الرحلة متعبة".

وتابع "نتمنى أن يصبحوا في أفضل لياقة ممكنة قبل مواجهة الغد -أمام الأهلي- والآن نحن نصبح أقوى كمجموعة".

ويلتقي الأهلي ومونتيري غدا، حيث يتأهل الفائز إلى نصف النهائي لملاقاة بالميراس البرازيلي في الثامن من فبراير الجاري، على أن يلعب الخاسر مباراة تحديد المركز الخامس ضد الخاسر من الجزيرة الإماراتي والهلال السعودي في التاسع من الشهر ذاته.