خبر في الجول - موسيماني يستمر في الغياب عن المران.. والأهلي يترقب نتيجة المسحة

الجمعة، 04 فبراير 2022 - 19:02

كتب : أحمد الخولي

بيتسو موسيماني - سموحة والأهلي

يستمر بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي في الغياب عن مران الفريق الأخير قبل لقاء مونتيري المكسيكي في كأس العالم للأندية.

وعلم FilGoal.com أن موسيماني أجرى مسحة اليوم من غرفة العزل، وتترقب البعثة نتيجتها لمعرفة موقفه من حضور مباراة مونتيري.

وفي حالة غيابه سيتولى سامي قمصان المدرب العام مهمة قيادة الفريق.

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وهناك تواصل مستمر بين موسيماني وأعضاء الجهاز الفني لوضع كافة الترتيبات في حالة تأكد غيابه، حيث يتابع الوحدات البدنية والاستعدادات الفنية والخططية.

أيضا سيكون موسيماني على تواصل مع الجهاز الفني خلال المباراة في حالة غيابه.

ويلعب الأهلي ضد مونتيري غدا -السبت- في مستهل مشواره بكأس العالم للأندية.

موسيماني الأهلي كأس العالم للأندية
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