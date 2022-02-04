مؤتمر أجيري: الأهلي قوي وغياباته لا تمنحنا أفضلية.. سنلعب 11 ضد 11

يرى خافيير أجيري المدير الفني لـ مونتيري المكسيكي، أن الأهلي لن يتأثر بقائمة غياباته الطويلة أمام فريقه.

الأهلي يلتقي مونتيري غدًا السبت في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

وصرّح أجيري في المؤتمر الصحفي اليوم الجمعة: "أتينا بكثير من الأمل، اليوم وصل كل لاعبينا تقريبًا، ينقصنا لاعبان آخران. نحن سعداء وجاهزون لترك صورة جيدة وأن نقوم بالأمور بشكل مميز وتنافسي".

وشدد: "غدًا نعرف جيدًا أننا أمام مباراة قوية".

وتابع المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر: "عملت هنا (في الإمارات) لمدة عامين، في هذا المنزل وهذا الاستاد، كما عملت لبعض الوقت مع الناس في مصر، إنها خبرات حياتية، ولم أكن أتوقع العودة للمكسيك بعد 20 عامًا، لكني كنت محظوظًا أن مونتيري أتى من أجلي".

وأشار: "يجب أن نظهر بصورة جيدة أمام العالم، سنتعامل مع كل مباراة على حدة، حتى يدرك الناس أن مونتيري يلعب كرة جميلة".

وأوضح: "الأهلي يمتلك لاعبين مميزين للغاية، ليس فقط لاعبي المنتخب. لا نتمتع بأي أفضلة، سنلعب 11 ضد 11، إفريقيا ضد أمريكا الشمالية، لا أرى أي أفضلية لنا، ستكون مباراة متكافئة للغاية".

وأكمل: "لست ملمًا جدًا بما فعله مونتيري في المونديالات الأربع السابقة، لم أتحدث مع المدربين في هذا الشأن، ما يتوجب علي فعله هو جعل فريقي يلعب جيدًا غدًا وأن يحاول التأهل".

وأكد: "يجب أن نتحلى بالجدية والذكاء وأن نفهم جيدًا أننا نمثل بلدًا كاملة".

وواصل "الأهلي فريق قوي، فاز بالعديد من ألقاب دوري أبطال إفريقيا، ورغم الغيابات فليس لدينا أي أفضلية. اليوم تدرب لدينا 6 لاعبين لأول مرة، دوفان أصيب في الركبة منذ أسبوع، والكورونا تهددنا من كافة الاتجاهات".

وأتم: "الأهلي لديه خبرة في مثل تلك المناسبات، ستكون مباراة جميلة".

ويغيب عن صفوف الأهلي بشكل مؤكد: محمد الشناوي، أكرم توفيق، حمدي فتحي، أيمن أشرف، محمد عبد المنعم، عمرو السولية، محمد شريف، بيرسي تاو، حسام حسن، عمار حمدي.

ويلتقي الفائز من الأهلي ومونتيري بـ بالميراس البرازيلي نصف النهائي يوم 8 فبراير.

وسبق لـ أجيري تدريب مصر بين 2018 و2019 قبل أن يرحل عن صفوف الفراعنة عقب الخروج من كأس أمم إفريقيا 2019.