إيتو للاعبيه بعد الخسارة أمام مصر: من لا يفهمون كرة القدم سينتقدوكم لأننا 27 مليون مدرب

تحدث صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم مع لاعبي منتخب بلاده عقب خسارة نصف نهائي كأس أمم إفريقيا أمام منتخب مصر.

وقال إيتو: "كنتم جيدين للغاية، ولا يمكنني قول أي شيء لكم سوى شكرا. لدينا مباراة أخرى يوم السبت وسنذهب لمطاردة المركز الثالث".

وأضاف "نحن لا نخفض رؤوسنا. أخبرتكم أننا بدأنا رحلة يجب أن تقودنا إلى قطر (كأس العالم 2022)".

وأوضح "الساعات المقبلة ستكون صعبة ولكنكم مقاتلين. لم نكن نريد هذه النتيجة ولكن هذا الاحتمال كان قائما".

وتابع إيتو "احتمال الخسارة كان موجودا ولكني أقول لكم مجددا: شكرا، لأنكم هكذا استحققتم هذا القميص، إذا لا تخفضوا رؤوسكم".

وواصل رئيس الاتحاد الكاميروني: "البعض ممن لا يفهمون كرة القدم سينتقدوكم، لأننا بلد يتكون من 27 مليون مدرب، لا تستمعوا إليهم".

واختتم "هناك الكثير من الحب والثقة فيكم، لا تستمعوا، نحن نعلم أين نحن ذاهبين، ويوم السبت سنكمل طريقنا حتى شهر مارس الذي سيقودنا إلى قطر، في مارس نبدأ سفرنا إلى قطر، بالتالي لا تخفضوا رؤوسكم رجاء وأشكركم مجددا".

وتغلب منتخب مصر على البلد المضيف بركلات الترجيح 3-1 بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي دون أهداف.

بذلك يتأهل منتخب مصر لمواجهة السنغال في نهائي الأحد السادس من فبراير، بينما يلعب منتخب الكاميرون ضد بوركينا فاسو لتحديد المركز الثالث يوم السبت.