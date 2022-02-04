كأس العالم للأندية - سامي قمصان: نحترم أجيري ولكننا في الأهلي لا نرد على تصريحات

الجمعة، 04 فبراير 2022 - 18:07

كتب : حسام نور الدين

الجهاز الجديد في الأهلي

أبدى سامي قمصان المدرب العام لفريق الأهلي سعادته بتواجد اسم النادي للمرة السابعة في كأس العالم للأندية، في النسخة التي تستضيفها الإمارات العربية المتحدة.

وقال قمصان في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة مونتيري المكسيكي: "طموحنا كبير رغم الصعوبات التي نمر بها، ونعلم جيدا أن طموحات جماهير الأهلي ارتفعت بعد ميدالية الموسم الماضي".

وتحدث قمصان عن الإصابات التي تلاحق الفريق والتي كان آخرها أمس بإصابة عمار حمدي بقطع في الرباط الصليبي، وكذلك غياب المدرب بيتسو موسيماني حتى اليوم التحضيري للمباراة بسبب فيروس كورونا، معربا عن أمله في أن تكون مسحته سلبية غدا حتى يتواجد في المباراة.

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وأضاف "لاعبو الأهلي لديهم عزيمة وإصرار ويقدرون طموحات الجماهير التي لا تقبل إلا بالفوز رغم الصعوبات التي تواجه الفريق".

وردا على سؤال حول مدى تأثر الفريق بغياب لاعبي الأهلي الدوليين المشاركين مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية قال قمصان: "النادي الأهلي هو الداعم الأول لكل المنتخبات الوطنية في كل اللعبات الجماعية والفردية وليس كرة القدم فقط، وهو دائما يعلي مصلحة مصر فوق كل شيء لأنها الأهم".

وتابع "الجهاز الفني للأهلي لديه ثقة كبيرة في كل اللاعبين المتواجدين مع الفريق في الإمارات، مشيرا إلى أن طاهر محمد طاهر قد يكون أحد الحلول المرشحة للعب في مركز رأس الحربة".

وعن تصريحات خافيير أجيري المدير الفني لفريق مونتيري بشأن مواجهة الأهلي قال: "نحترم أجيري وخبراته، لكننا نلعب باسم الأهلي وتاريخه، وهذا ما يعلمه أجيري نفسه بشأن الأهلي واللاعب المصري بشكل عام".

وأوضح "نحن في الأهلي لا نرد على التصريحات إلا فيما يخص لاعبينا. وهناك حالة تركيز بين اللاعبين ونسعى للحفاظ عليها، وهذا ما يشغلنا حاليا كجهاز فني".

وأكمل "جمهور الأهلي يقدر الظروف التي يمر بها الفريق، لكننا كنا نفضل أن تقام البطولة في وقت مناسب حتى يكون هناك تكافؤ فرص بين الجميع في البطولة".

واختتم قمصان تصريحاته قائلًا: "لا نبحث عن مبررات وسوف نبذل أقصى ما لدينا كجهاز فني لتقديم عرض قوي في مباراة مونتيري، لأنها ستفتح الطريق أمامنا لتحقيق طموحاتنا والوصول إلى أبعد نقطة في كأس العالم للأندية".

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