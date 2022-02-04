كأس العالم للأندية - رامي ربيعة: نسعى لتعويض آخر ذكرى مع مونتيري

تحدث رامي ربيعة مدافع الأهلي عن مشاركة الفريق في كأس العالم للأندية على أراضي الإمارات، والتي يفتتحها الشياطين الحمر بمواجهة مونتيري المكسيكي غدا.

وقال ربيعة في المؤتمر الصحفي: "دائمًا أقول الحمد لله على نعمة النادي الأهلي، خصوصا أن ارتداء قميص الأهلي يعد الدافع والسبب في تواجدنا اليوم في محفل كبير مثل كأس العالم للأندية".

وأضاف "كل الأمنيات الطيبة للاعبين في منتخب مصر لما قدموه في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تقام حاليا في الكاميرون. أتمنى لهم التوفيق في النهائي أمام السنغال والتتويج باللقب".

وتابع "شاركت أمام مونتيري المكسيكي أكثر من مرة في النسخ السابقة لكأس العالم للأندية، ولهذا نسعى لتقديم عرض قوي غدًا وتحقيق الفوز لتعويض آخر ذكرى جمعت الفريقين".

وواصل ربيعة "تحدثت أنا ووليد سليمان مع زملائنا اللاعبين للشد من أزرهم، وحتى يدخل الجميع سريعًا في أجواء كأس العالم للأندية، لأننا هنا لسنا ضيف شرف، ونشدد دائمً على إيصال هذه الرسالة للاعبين لتحفيز الجميع، خاصة مجموعة اللاعبين الذين يشاركون لأول مرة في مثل هذه البطولات".

واختتم ربيعة بالحديث عن رأيه في مباراة منتخب مصر أمس أمام الكاميرون في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية، قائلا: "كنا نتابع مباراة المنتخب الوطني أمس كمشجعين مصريين وسعداء جدا بالفوز الذي تحقق والتأهل لنهائي البطولة، ونتمنى كما قلت التوفيق للمنتخب يوم الأحد أمام السنغال والعودة من الكاميرون بكأس إفريقيا".