كيروش: تعرضت لعقاب شائن وغير عادل لكني أشعر بالفخر لدفاعي عن فريقي

الجمعة، 04 فبراير 2022 - 17:36

كتب : FilGoal

طرد كارلوس كيروش وانفعاله على قرار الحكم

أبدى كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، سخطه على قرار إيقافه مباراتين وبالتالي غيابه عن المباراة النهائية أمام السنغال.

وغرّد كيروش عبر حسابه في تويتر:

"أيها الفتية، هذا الطريق نحو أرض الأحلام. أنا جاهز لدفع ثمن هذا العقاب الشائن وغير العادل الذي سيغيبني عن النهائي".

"أشعر بالفخر لأني أدفع هذا الثمن بسبب قتالاي لحماية فريقنا أمام هذه التصرفات المغرورة رغم أن كل ما توقعته وأملته كان عدم الكفاءة ولا شيء أكثر".

"سنعزز بمزيد من القوة خطة شبكة العنكبوت التي بنيناها عن طريق جهودكم وتضحياتكم، وسنطور عقليتنا الاحترافية والجماعية".

وتلقى كيروش بطاقة حمراء في مباراة نصف النهائي أمام الكاميرون أمس الخميس بعد اعتراضه على قرارات الحكم باكاري جاساما.

ونال كيروش عقوبة الإيقاف لمباراتين، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 10 آلاف دولار.

وتعاني مصر من إيقاف روجر دا سا مساعد كيروش أيضًا بعد أحداث مباراة المغرب.

كما تم توجيه تحذير لـ وائل جمعة مدير منتخب مصر بعد مباراة الكاميرون.

كيروش مصر كأس أمم إفريقيا كأس الأمم الإفريقية منتخب مصر
نرشح لكم
مصدر من كاف لـ في الجول: سلبية مسحة السنغال بالكامل قبل مباراة مصر إيكامبي: لن أرد على تصريحات أبو بكر.. لكننا دفعنا ثمن ما فعلناه رئيس كاف: لن نكرر الأخطاء في كأس إفريقيا 2023.. وقد نبدأ دوري السوبر خلال أشهر مصدر من كاف لـ في الجول: إيقاف كيروش مباراتين وتغريمه.. وتحذير وائل جمعة
أخر الأخبار
مونتاري بعد الانتقال إلى الدوري الغاني: عدت لكرة القدم من أجل ابني 3 دقيقة | إفريقيا
كأس العالم للأندية - رامي ربيعة: نسعى لتعويض آخر ذكرى مع مونتيري 5 دقيقة | كأس العالم للأندية
كيروش: تعرضت لعقاب شائن وغير عادل لكني أشعر بالفخر لدفاعي عن فريقي 18 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
مصدر من كاف لـ في الجول: سلبية مسحة السنغال بالكامل قبل مباراة مصر 28 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
إيكامبي: لن أرد على تصريحات أبو بكر.. لكننا دفعنا ثمن ما فعلناه 35 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
مؤتمر بيولي: غياب إبراهيموفيتش عن الدربي.. ويجب أن يثبت الفريق قوته أيضا بدونه 55 دقيقة | الدوري الإيطالي
حسن ياسين: فضلت الإسماعيلي على أندية أخرى ساعة | مصر
قُرعة كأس إسبانيا – أتليتك بلباو يصطدم بـ فالنسيا في قمة نصف النهائي ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خمسة مهددين بالإيقاف عن منتخب مصر في ختام أمم إفريقيا 2 "هم جاؤوا بـ صلاح ونحن تركنا زياش".. ردود أفعال صحف المغرب بعد الخسارة أمام مصر 3 ماذا فعل كيروش مع محمد شريف بعد نهاية مباراة الكاميرون 4 منتخب مصر يعلن تشخيص إصابتي أبو جبل وحجازي