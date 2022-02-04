كيروش: تعرضت لعقاب شائن وغير عادل لكني أشعر بالفخر لدفاعي عن فريقي

أبدى كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، سخطه على قرار إيقافه مباراتين وبالتالي غيابه عن المباراة النهائية أمام السنغال.

وغرّد كيروش عبر حسابه في تويتر:

"أيها الفتية، هذا الطريق نحو أرض الأحلام. أنا جاهز لدفع ثمن هذا العقاب الشائن وغير العادل الذي سيغيبني عن النهائي".

"أشعر بالفخر لأني أدفع هذا الثمن بسبب قتالاي لحماية فريقنا أمام هذه التصرفات المغرورة رغم أن كل ما توقعته وأملته كان عدم الكفاءة ولا شيء أكثر".

"سنعزز بمزيد من القوة خطة شبكة العنكبوت التي بنيناها عن طريق جهودكم وتضحياتكم، وسنطور عقليتنا الاحترافية والجماعية".

Lads; Road to Dreamland. I am ready to pay the price of this outrageous and unfair punishment of missing the final. I feel proud and honoured for that because I pay this price in my fight to protect you and our team (...) — Carlos Queiroz (@Carlos_Queiroz) February 4, 2022

وتلقى كيروش بطاقة حمراء في مباراة نصف النهائي أمام الكاميرون أمس الخميس بعد اعتراضه على قرارات الحكم باكاري جاساما.

ونال كيروش عقوبة الإيقاف لمباراتين، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 10 آلاف دولار.



















































































































































































































































































وتعاني مصر من إيقاف روجر دا سا مساعد كيروش أيضًا بعد أحداث مباراة المغرب.

كما تم توجيه تحذير لـ وائل جمعة مدير منتخب مصر بعد مباراة الكاميرون.