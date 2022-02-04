مصدر من كاف لـ في الجول: سلبية مسحة السنغال بالكامل قبل مباراة مصر

الجمعة، 04 فبراير 2022 - 17:26

كتب : محمد عبد العظيم

احتفال لاعبو السنغال بالفوز على بوركينا فاسو

يدخل منتخب السنغال مواجهة مصر دون أي حالات كورونا إيجابية.

وذكر مصدر من كاف -رفض ذكر اسمه- لـ FilGoal.com: "نتيجة المسحة الرسمية للسنغال جاءت سلبية بالكامل".

وأوضح: "بالتالي يدخل منتخب السنغال المباراة النهائية أمام مصر دون أي حالات كورونا".

وتلعب السنغال أمام مصر مساء الأحد في نهائي كأس الأمم الإفريقية 2021.

وتسعى السنغال لتحقيق لقبها الأول تاريخيًا بعد خسارة نهائيين سابقين.

وعانت السنغال من تفشي فيروس كورونا بين صفوفها في بداية البطولة، وكان أبرز الغائبين إدوارد ميندي أفضل حارس مرمى في العالم.

وتغلبت السنغال على بوركينا فاسو بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في نصف النهائي.

فيما أطاحت مصر بـ بالكاميرون بركلات الجزاء الترجيحية.

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