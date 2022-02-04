مؤتمر بيولي: غياب إبراهيموفيتش عن الدربي.. ويجب أن يثبت الفريق قوته أيضا بدونه

الجمعة، 04 فبراير 2022 - 16:59

كتب : FilGoal

ستيفانو بيولي - ميلان

شدد ستيفانو بيولي المدير الفني لـ ميلان الإيطالي أن غياب زلاتان إبراهيموفيتش لن يؤثر على الفريق في الدربي أمام إنتر ويجب أن "يجب أن يثبت الفريق قوته أيضا بدونه".

ويلتقي إنتر وميلان غدا السبت على ملعب سان سيرو في قمة الجولة 24 من الدوري الإيطالي.

وقال بيولي في المؤتمر الصحفي: "لن نُغير طريقة لعبنا أبدا، وغدا لن يكون هناك استثناء".

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وتابع "نقاتل سواء كان الأمر يتعلق باللقب أو دوري الأبطال، نحن قادرون على المنافسة مرة أخرى. لعبنا مباراة رائعة ضد يوفنتوس، لكننا افتقرنا إلى الجودة في الثلث الأخير. هذا ما نحتاجه غدا. إنها مباراة حاسمة ونريد الفوز بها".

وأكمل "لن يكون زلاتان إبراهيموفيتش وأنتي ريبيتش متاحين، اعتقد أن فيكايو توموري سيكون مع الفريق، على الرغم من أنه قد لا يبدأ. أوليفييه جيرو لاعب مهم وهو جاهز".

وأردف "نأسف لأن إبرا لن تكون هناك. لقد تحسننا كثيرا بفضله، ولكن الآن يجب أن نثبت قوتنا أيضا بدونه. يجب أن تكون لدينا قوة الإرادة، خاصة في اللحظات الصعبة".

وتطرق بيولي للحديث عن إنتر قائلا: "لقد تحسنوا بالفعل كثيرا. كان الفريق جيدا دفاعيا في المباريات القليلة الماضية. يمكنهم الوصول إلى القمة ويمكنهم أن يكونوا حاسمين. لديهم السمات للتألق غدا".

وينفرد إنتر بالصدارة بفارق 4 نقاط عن ميلان الثاني في جدول الترتيب.

وواصل "أعرف صفات لاعبي فريقي، يجب أن يشعروا بالقوة. لم تكن لدينا فرصة للتعاقد مع لاعب يمكنه تحسين مستوى فريقنا ونثق في لاعبينا. لقد كان قرارا مشتركا".

وتابع "أولئك الذين يؤمنون بما يفعلونه يجب أن يكونوا أقوياء أيضا في الأوقات الصعبة. أنا متأكد من أن لدينا فريقا تنافسيا ونريد أن نبقى هناك".

وأبرم ميلان صفقة وحيدة وهو ماركو لازتيتش، فقال عنه بيولي: " يتمتع بشخصية قوية. لديه قوة بدنية وتقنية جيدة. سيكون معنا غدا لفهم ما تدور حوله كرة القدم الإيطالية".

وأتم عن إمكانية مشاركة فرانك كيسي عقب العودة من كأس الأمم الإفريقية: "إنه يشعر بالضعف، لقد تأخر قليلا يوم الاثنين، لكنني رأيته جيدا. إنه يشعر بخير جسديا وعقليا. أتوقع منه أداء مهم. إنه لاعب قوي".

وودع كيسي كأس الأمم الإفريقية بعد الخسارة من منتخب مصر في دور الـ 16 بركلات الترجيح.

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