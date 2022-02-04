حسن ياسين: فضلت الإسماعيلي على أندية أخرى

كشف حسن ياسين لاعب الإسماعيلي المنضم حديثا عن طموحاته مع الدراويش خلال الفترة المقبلة.

حسن ياسين النادي : الإسماعيلي الإسماعيلي

وكان الإسماعيلي نجح في استعارة صانع الألعاب حسن ياسين قادما من الإنتاج الحربي حتى نهاية الموسم بنية الشراء.

وقال حسن ياسين عبر موقع الإسماعيلي الرسمي:"لدي طموحات كبيرة مع الفريق وأتمنى المشاركة أساسيا في كل المباريات، لكنني أعلم جيدا أنني انتقلت لفريق يضم لاعبين مميزين وهذا يدعم عنصر المنافسة".

وكشف الوافد الجديد عن مفاوضات التوقيع مع النادي وقال:"كانت سريعة لرغبتي في ارتداء قميص النادي الإسماعيلى، قُدم لي أكثر من عرض من أندية أخرى ولكني كنت أريد الانضمام إلى الدراويش الذي يعد أحد أكبر الأندية في مصر ولديه جماهيرية كبيرة تعشق فريقها بكل شغف".

ثم أردف عن الفارق بين الإسماعيلى وفريقه السابق "طريقة اللعب مختلفة والأجواء هنا رائعة للغاية والجمهور أيضًا، أتمنى أن أنجح في تقديم مستويات كبيرة وأن أكون عند حسن ظن الجهاز الفني".

وعن مركزه المفضل، أوضح "ليس هناك مركز مفضل بالنسبة لي، ألعب في أكثر من مركز وهذه نقطة مهمة بالنسبة لي وأود أن أفعل كل شيء لمساعدة فريقي".

واختتم "سأواصل التعود على طريقة اللعب وآمل أن أشارك كثيرًا خلال الفترة المقبلة".

وأجرى الدراويش عشر صفقات خلال الميركاتو الشتوي وضم كلا من شادي ماهر والفلسطيني خالد النبريص والبوليفي كارميلو ألجاراناز والجامبي سايكو كونتيه والإيفواري جان موريل والأرجنتيني دييجو فيرناندو ومروان حمدي بالإضافة إلى حسن ياسين وعمرو الحلواني والجزائري محمد بن خماسة.

وتستأنف منافسات بطولة الدوري المصري في 9 فبراير الجاري عقب نهاية كأس الأمم الإفريقية، وفقاً لتصريحات عامر حسين عامر عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري ورئيس لجنة المسابقات برابطة الأندية.

ويضرب الإسماعيلي موعدا مع نظيره فيوتشر ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري، في 10 فبراير الجاري.

ويقع الإسماعيلي في مناطق الخطر ويحتل المركز ما قبل الأخير في ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز، برصيد نقطتين، ولم يحقق أي فوز ولديه مباراة مؤجلة.