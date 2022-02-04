قُرعة كأس إسبانيا – أتليتك بلباو يصطدم بـ فالنسيا في قمة نصف النهائي

أسفرت قُرعة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا عن مواجهة مرتقبة بين أتليتك بلباو ونظيره فالنسيا.

فيما يلعب في نصف النهائي الآخر رايو فايكانو مفاجأة البطولة أمام ريال بيتيس القوي.

وأجريت القُرعة اليوم الجمعة في مقر الاتحاد الإسباني بعد انتهاء مباريات الدور ربع النهائي أمس الخميس.

وتُلعب مباريات الدور نصف النهائي من دوري ذهاب وإياب خلافًا للأدوار السابقة.

ويُلعَب الذهاب منتصف الأسبوع المقبل، فيما يُلعَب الإياب في الأسبوع الأول من شهر مارس.

ويسعى أتليتك بلباو للوصول إلى النهائي الثالث على التوالي، بعد أن خسر نهائيي النسختين السابقتين.

وأطاح أتليتك بلباو في طريقه نحو المربع الذهبي بـ أتليتكو مانتشا ريال من الدرجة الرابعة، ثم برشلونة، ثم ريال مدريد بهدفٍ قاتل مساء الخميس.

ويمتلك أتليتك بلباو 23 لقبًا في كأس ملك إسبانيا بالمركز الثاني على لائحة أكثر الأندية تتويجًا خلف برشلونة، رغم أن لقبه الأخير يرجع إلى موسم 1983\1984.

في المقابل، أطاح فالنسيا خلال طريقه بـ أوتريّاس من الدرجة السادسة، وأرنتييرو من الدرجة الرابعة، وكارتاخينا من الدرجة الثانية، وأتليتكو بالياريس من الدرجة الثالثة، وأخيرًا قادش في ربع النهائي بهدفين.

ويمتلك فالنسيا إجمالًا 8 ألقاب في البطولة، آخرها كان في 2019 على حساب برشلونة.

وفي المباراة الأخرى، يصل ريال بيتيس إلى تلك المرحلة بعد أن أطاح بـ أليكانتي فريق الدرجة السادسة، وتالافيرا فريق الدرجة الثالثة، وبلد الوليد فريق الدرجة الثانية. قبل أن يتجاوز إشبيلية في دربي أندلسي عاصف على يومين في ثُمن النهائي، وأخيرًا سحق ريال سوسيداد برباعية مساء أمس الخميس.

وفاز بيتيس باللقب مرتين، ولم يلعب النهائي منذ نسخة 2005 التي حصدها.

فيما يعيش رايو فايكانو، آخر فرق المربع الذهبي، حلمًا، إذ يسعى للتأهل إلى النهائي لأول مرة في تاريخه.

ويلعب رايو المربع الذهبي للمرة الثانية في تاريخه والأولى منذ 40 عامًا.

وأطاح رايو في طريقه بفريق جويخويلو من الدرجة الخامسة، وبيرجانتينيوس من الدرجة الرابعة، وميرانديس من الدرجة الثانية، وجيرونا من الدرجة الثانية، ومايوركا في ربع النهائي.