مصدر من كاف لـ في الجول: إيقاف كيروش مباراتين وتغريمه.. وتحذير وائل جمعة

كشف مصدر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عقوبة كارلوس كيروش المدير الفني لـ منتخب مصر.

وأشهر باكاري جاساما بطاقة حمراء في وجه كيروش أمس أمام الكاميرون في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2021.

وقال مصدر من كاف لـ FilGoal.com: "إيقاف كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر مباراتين وغرامة 10 آلاف دولار".

وأوضح "عقوبة كيروش بالإيقاف مباراتين بسبب توجيه تحذير سابق عقب مباراة المغرب للاعتراض على الحكم".

وأضاف "تم توجيه تحذير إلى وائل جمعة مدير منتخب مصر".



















































































































































































































































































وتحصل وائل جمعة على بطاقة صفراء للاعتراض على قرار الحكم.

وكان كارلوس كيروش قد تحصل على البطاقة الصفراء الأولى في الدقيقة 87 بسبب الاعتراض.

وحصل على البطاقة الصفراء الثانية والطرد بعد ثلاثة دقائق فقط في الدقيقة 90 ليغادر أرضية الملعب.

وتفوق منتخب مصر على الكاميرون بثلاثة أهداف مقابل هدف في ركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بدون أهداف.