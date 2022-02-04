مصدر من كاف لـ في الجول: إيقاف كيروش مباراتين وتغريمه.. وتحذير وائل جمعة

الجمعة، 04 فبراير 2022 - 16:21

كتب : محمد عبد العظيم

طرد كارلوس كيروش وانفعاله على قرار الحكم

كشف مصدر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عقوبة كارلوس كيروش المدير الفني لـ منتخب مصر.

وأشهر باكاري جاساما بطاقة حمراء في وجه كيروش أمس أمام الكاميرون في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2021.

وقال مصدر من كاف لـ FilGoal.com: "إيقاف كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر مباراتين وغرامة 10 آلاف دولار".

أخبار متعلقة
كيروش: جاساما هددنا قبل المباراة مصدر من كاف لـ في الجول: كيروش يغيب عن النهائي.. وننتظر تقرير المباراة للعقوبات رسالة من كيروش قبل مواجهة الكاميرون: نواجه ألعابا ذهنية صغيرة.. يزيدون فقط من ثقتنا ماذا فعل كيروش مع محمد شريف بعد نهاية مباراة الكاميرون

وأوضح "عقوبة كيروش بالإيقاف مباراتين بسبب توجيه تحذير سابق عقب مباراة المغرب للاعتراض على الحكم".

وأضاف "تم توجيه تحذير إلى وائل جمعة مدير منتخب مصر".

وتحصل وائل جمعة على بطاقة صفراء للاعتراض على قرار الحكم.

وكان كارلوس كيروش قد تحصل على البطاقة الصفراء الأولى في الدقيقة 87 بسبب الاعتراض.

وحصل على البطاقة الصفراء الثانية والطرد بعد ثلاثة دقائق فقط في الدقيقة 90 ليغادر أرضية الملعب.

وتفوق منتخب مصر على الكاميرون بثلاثة أهداف مقابل هدف في ركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بدون أهداف.

كارلوس كيروش وائل جمعة منتخب مصر الكاميرون كأس الأمم الإفريقية 2021
نرشح لكم
كيروش: تعرضت لعقاب شائن وغير عادل لكني أشعر بالفخر لدفاعي عن فريقي مصدر من كاف لـ في الجول: سلبية مسحة السنغال بالكامل قبل مباراة مصر إيكامبي: لن أرد على تصريحات أبو بكر.. لكننا دفعنا ثمن ما فعلناه رئيس كاف: لن نكرر الأخطاء في كأس إفريقيا 2023.. وقد نبدأ دوري السوبر خلال أشهر
أخر الأخبار
كيروش: تعرضت لعقاب شائن وغير عادل لكني أشعر بالفخر لدفاعي عن فريقي دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
مصدر من كاف لـ في الجول: سلبية مسحة السنغال بالكامل قبل مباراة مصر 11 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
إيكامبي: لن أرد على تصريحات أبو بكر.. لكننا دفعنا ثمن ما فعلناه 18 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
مؤتمر بيولي: غياب إبراهيموفيتش عن الدربي.. ويجب أن يثبت الفريق قوته أيضا بدونه 38 دقيقة | الدوري الإيطالي
حسن ياسين: فضلت الإسماعيلي على أندية أخرى 48 دقيقة | مصر
قُرعة كأس إسبانيا – أتليتك بلباو يصطدم بـ فالنسيا في قمة نصف النهائي 49 دقيقة | أوروبا
رئيس كاف: لن نكرر الأخطاء في كأس إفريقيا 2023.. وقد نبدأ دوري السوبر خلال أشهر 56 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
مصدر من كاف لـ في الجول: إيقاف كيروش مباراتين وتغريمه.. وتحذير وائل جمعة ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خمسة مهددين بالإيقاف عن منتخب مصر في ختام أمم إفريقيا 2 "هم جاؤوا بـ صلاح ونحن تركنا زياش".. ردود أفعال صحف المغرب بعد الخسارة أمام مصر 3 ماذا فعل كيروش مع محمد شريف بعد نهاية مباراة الكاميرون 4 منتخب مصر يعلن تشخيص إصابتي أبو جبل وحجازي