مؤتمر إنزاجي: الدربي أمام ميلان لن يكون حاسما.. وهذا هو ترتيب مسددي ركلات الجزاء

الجمعة، 04 فبراير 2022 - 16:12

كتب : FilGoal

سيموني إنزاجي - إنتر

رفض سيموني إنزاجي المدير الفني لـ إنتر وصف مباراة الدربي أمام ميلان بأنها حاسمة في صراع لقب الدوري الإيطالي.

ويلتقي إنتر وميلان غدا السبت على ملعب سان سيرو في قمة الجولة 24 من الدوري الإيطالي.

وقال سيموني إنزاجي في المؤتمر: "ستكون فترة صعبة للغاية، لكنها أيضا مثيرة للغاية. سنواجه العديد من الفرق وسيكون دربي الغد مهما، نركز وندرك نقاط قوتنا".

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وأضاف "لعبت العديد من مباريات الدربي كلاعب كرة قدم، لا يوجد فريق مفضل على الإطلاق للفوز. الحلقات والدوافع ستحدث الفرق".

وعن إمكانية حسم مباراة الدربي لهوية البطل أجاب: "لا أعتقد أنها ستكون حاسمة لأن هناك الكثير من المباريات المتبقية".

وتابع "السباق على اللقب ما زال مفتوحا، وجدول الترتيب يقول الحقيقة".

وأردف "بصرف النظر عن ميلان ونابولي، أتالانتا ويوفنتوس قويان للغاية أيضا. كان يوفنتوس هو المفضل لدي في الصيف وقد تحسن خلال الشهرين الماضيين وكان لديه سوق انتقالات مهمة في يناير".

وينفرد إنتر بالصدارة بفارق 4 نقاط عن ميلان الثاني في جدول الترتيب.

وأكمل "لقد رأينا ما حدث في مباراة الذهاب، كنا متأخرين بفارق سبع نقاط عن ميلان، لكننا تعادلنا ثم قمنا بملء الفجوة. إنها مباراة مهمة للغاية، ونحن نعرف ما تعنيه لمشجعينا".

وواصل "أعرف ستيفانو بيولي جيدا. ميلان منظم جيدا وقدم عروضا ممتازة منذ المباراة ضد إمبولي".

وعن صفقات الفريق الشتوية قال: "لدينا مديرون رائعون ورئيس حاضر دائما".

وأوضح "ضممنا روبن جوسينس لكن خارج القائمة حاليا، لكننا جميعا نعرفه، إنه صفقة رائعة. لقد دربت كايسيدو لسنوات عديدة واستفدنا من هذه الفرصة بعد رحيل ستيفانو سينسي، كنا مستعدين وأنا سعيد بما فعلناه في يناير".

وضم إنتر في يناير، روبن جوسينس من أتالانتا وكايسيدو من جنوى.

وعمن سيسدد ركلة جزاء إذا سنحت الفرصة أمام ميلان أجاب: "قائمة منفذي ركلات الجزاء. لاوتارو مارتينيز هو الأول، ثم هاكان تشالهان أوجلو ثم إيفان بيرسيتش وأليكسيس سانشيز، لكن العديد من لاعبي كرة القدم يمكنهم التسديد. سوف نرى".

وفي مباراة الذهاب سجل التركي ركلة الجزاء فيما أهدر لاوتارو ركلة إنتر الثانية.

وأـم "لدينا جلسة تدريبية أخرى اليوم. لقد رأيت لاوتارو بشكل جيدا بالأمس وأكد لي سانشيز أنه على ما يرام. فقط جوسينس وأنخيل كوريا خارج القائمة للإصابة".

ميلان إنتر سيموني إنزاجي الدوري الإيطالي
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