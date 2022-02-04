مران وحيد لـ منتخب مصر قبل نهائي كأس إفريقيا

الجمعة، 04 فبراير 2022 - 16:00

كتب : FilGoal

منتخب مصر

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم أن منتخب الفراعنة سيخوض تدريبا وحيدا قبل مواجهة السنغال يوم الأحد في نهائي كأس إفريقيا 2021.

وأوضح الاتحاد عبر حسابه الرسمي أن الفريق أدى مرانا تنشيطيا صباح الجمعة تخلله مسابقات ترفيهية للترويح على اللاعبين الذين لعبوا 360 دقيقة في الأدوار الإقصائية من البطولة.

وسيؤدي الفريق مرانه الإعدادي للنهائي الساعة 6:45 مساء يوم السبت.

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وتجاوز الفراعنة أفيال كوت ديفوار بركلات الترجيح قبل أن يهزموا المغرب في الوقت الإضافي.

وفي الدور نصف النهائي عبروا عقبة الكاميرون المضيفة بركلات الترجيح يوم الخميس.

وينطلق النهائي الساعة 9 مساء يوم الأحد على ملعب أولمبي في ياوندي عاصمة الكاميرون.

ويسعى الفراعنة لتعزيز رقمهم القياسي بالفوز باللقب للمرة الثامنة.

بينما السنغال تسعى للفوز باللقب للمرة الأولى.

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