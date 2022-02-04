منافس الأهلي المحتمل - لويز أدريانو يفسخ تعاقده مع بالميراس

الجمعة، 04 فبراير 2022 - 15:31

كتب : FilGoal

لويز أدريانو - بالميراس

أعلن نادي أنطاليا سبور التركي ضم المهاجم لويز أدريانو بعد فسخ تعاقده مع بالميراس البرازيلي.

وفسخ أدريانو تعاقده مع بالميراس منذ يومين بالتراضي رغم أنه ينتهي في يونيو 2023، وانضم لصفوف الفريق التركي أمس الخميس في صفقة انتقال حر.

ولم يخض أدريانو سوى 35 مباراة سجل خلالها 5 أهداف.

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المهاجم البالغ 34 عاما خاض 104 مباراة مع بالميراس سجل 32 هدفا وصنع 10 وتوج بلقبي كوبا ليبرتادوريس وكأس البرازيل.

وبالتالي لن يتواجد المهاجم المخضرم في قائمة بالميراس التي ستشارك في كأس العالم للأندية للموسم الثاني تواليا.

وسبق أن لعب أدريانو لصفوف إنترناسيونال البرازيلي وشاختار دونتسك الأوكراني وميلان الإيطالي وسبارتاك موسكو الروسي.

ويحتل أنطاليا سبور المركز السابع عشر ومهدد بالهبوط برصيد 24 نقطة عقب مرور 23 جولة.

لويز أدريانو بالميراس أنطاليا سبور
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