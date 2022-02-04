منافس الأهلي المحتمل - لويز أدريانو يفسخ تعاقده مع بالميراس
الجمعة، 04 فبراير 2022 - 15:31
كتب : FilGoal
أعلن نادي أنطاليا سبور التركي ضم المهاجم لويز أدريانو بعد فسخ تعاقده مع بالميراس البرازيلي.
لويز أدريانو
النادي : بالميراس
وفسخ أدريانو تعاقده مع بالميراس منذ يومين بالتراضي رغم أنه ينتهي في يونيو 2023، وانضم لصفوف الفريق التركي أمس الخميس في صفقة انتقال حر.
ولم يخض أدريانو سوى 35 مباراة سجل خلالها 5 أهداف.
❄️ Kar yağmaz dediler. Yağdı!
🔥 Forvet gelmez dediler. Geldi!#FraportTAVAntalyaspor pic.twitter.com/2nuaKrLrS5— Fraport TAV Antalyaspor (@Antalyaspor) February 3, 2022
المهاجم البالغ 34 عاما خاض 104 مباراة مع بالميراس سجل 32 هدفا وصنع 10 وتوج بلقبي كوبا ليبرتادوريس وكأس البرازيل.
وبالتالي لن يتواجد المهاجم المخضرم في قائمة بالميراس التي ستشارك في كأس العالم للأندية للموسم الثاني تواليا.
وسبق أن لعب أدريانو لصفوف إنترناسيونال البرازيلي وشاختار دونتسك الأوكراني وميلان الإيطالي وسبارتاك موسكو الروسي.
ويحتل أنطاليا سبور المركز السابع عشر ومهدد بالهبوط برصيد 24 نقطة عقب مرور 23 جولة.