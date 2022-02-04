كيروش: جاساما هددنا قبل المباراة

قال كارلوس كيروش مدرب مصر إن باكاري جاساما حكم لقاء الفريق ضد الكاميرون يوم الخميس هدده ومساعديه قبل انطلاق المباراة.

ووجه جاساما تحذيرا مبكرا لكيروش خلال مواجهة نصف نهائي كأس إفريقيا 2021 قبل أن يشهر له البطاقة الحمراء في وقت لاحق.

وهو طرد سيحرم البرتغالي من قيادة مصر في الملعب ضد السنغال يوم الأحد في النهائي المرتقب للبطولة القارية.

ولم يحضر كيروش المؤتمر الصحفي بعد المباراة التي حسمها الفراعنة بركلات الترجيح، لكنه هاجم جاساما في تصريحات صحفية.

وقال مدرب ريال مدريد الأسبق:"مرة أخرى بكل أسف، يرسلون مثل هذا الحكم لمباراة بهذا المستوى. حكام بلا خبرة أو مستوى، يتطلعون للفت الانتباه. الأمر بدأ في غرفة الملابس".

وواصل "لم نبدأ اللقاء بعد وجاء إلى غرفتنا ليهددنا. رغم كل ذلك، ورغم هذه القرارات، والتي كانت كلها ضد مصر، كنا الفريق الأفضل في الشوط الثاني وفي ركلات الترجيح".

وأضاف "كاف (الاتحاد الإفريقي لكرة القدم) لا يحترم مصر، سواء في مواعيد المباريات أو جودة الملاعب، خضنا مبارياتنا على أسوأ ملاعب. نحن مصر!".

وأتم "كيف لهذا الحكم، بعدما فعله في الماضي، أن يكون في كأس إفريقيا؟ لا أحد يفهم، لا أحد".

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تظلمه ضد قرارات جاساما، والتي بسببها سيغيب كيروش عن النهائي.

وكان الاتحاد المصري اعترض على تعيين الحكم الجامبي لإدارة المباراة، وأبدى تخوفه من تأثر جاساما بخوض الكاميرون اللقاء على ملعبها ووسط جمهورها.

لكن الفراعنة قهروا الأسود ليضربوا موعدا مع السنغال في نهائي يأملون أن يتوجهم بالنجمة الثامنة.