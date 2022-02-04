جمال علام: تظلمنا ضد قرارات جاساما الذي أكد وجهة نظرنا

كشف جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم تقديم تظلم ضد قرارات بكاري جاساما حكم لقاء الفراعنة والكاميرون يوم الخميس في نصف نهائي كأس إفريقيا 2021.

وقال علام عبر حساب اتحاد الكرة:"المواقف الصعبة لا تزال مقترنة بمسيرة الفريق في البطولة ورغم التفوق الواضح لفريقنا إلا أن تزايد الضغوط علينا أدت إلى إيقاف المدرب ومساعده وحرمانهم بذلك من المباراة النهائية لبطولة كبيرة".

وواصل "قدمنا تظلما ضد قرارات حكم مباراة الأمس الذي أكد وجهة نظر الاتحاد المتخوفة من تعيينه منذ البداية واحتجاجه على ذلك. الاتحاد المصري يهمه مصلحة الكرة الإفريقية ولذلك عندما يلقي بعراقته وتاريخه الضوء على أحد السلبيات فيجب اعتبار ذلك أنه لمصلحة البطولة والكرة الإفريقية بشكل عام".

وفازت مصر على الكاميرون بركلات الترجيح في لقاء شهد طرد كارلوس كيروش مدرب الأولى والذي سيغيب عن النهائي.

وتلعب مصر في النهائي ضد السنغال يوم الأحد.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أوقف روجير دي سا مساعد كيروش 4 مباريات على خلفية شجار ما بعد لقاء مصر والمغرب في ربع النهائي.

وسيفتقد الفراعنة أيضا لخدمات الظهير الأيمن عمر كمال بسبب الإيقاف.