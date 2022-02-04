ميلان يجدد عقد جابيا حتى 2026

جدد ميلان تعاقد مدافعه ماتيو جابيا حتى 2026.

المدافع البالغ 22 عاما يعد من خريجي أكاديمية ميلان منذ أن كان بعمر 13 عاما.

وظهر جابيا لأول مرة بقميص الروسونيري في أغسطس 2017.

ومنذ أن لعب لصفوف الفريق الأول خاض جابيا 31 مباراة في جميع المسابقات دون أن يسجل أو يصنع أهدافا.

🗣️ "What a wonderful story" Our defender's joy at extending his stay in Rossonero 🗣️ "Sarà una bellissima storia" La felicità di Matteo per il suo rinnovo #SempreMilan pic.twitter.com/ME5vBWAVdy — AC Milan (@acmilan) February 3, 2022

وخاض جابيا 7 مباريات الموسم الجاري، ويلعب أساسيا في الوقت الحالي في ظل إصابة سيمون كيير وفيكايو توموري وأليسيو رومانيولي.

وكان اللاعب قريبا من المغادرة معارا في سوق الانتقالات الشتوية صوب سامبدوريا إلا أن عدم ضم مدافع جديد لميلان أبقى على خدماته داخل الفريق.

وبحسب بعض التقارير فأن ميلان على أعتاب التجديد لكل من: ثيو هيرنانديز وإسماعيل بن ناصر في الفترة المقبلة.

ويستعد ميلان لمواجهة إنتر في الجولة 24 من الدوري الإيطالي في دربي ديلا مادونينا.