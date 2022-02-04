خبر في الجول - الطبيب المعالج لـ أكرم توفيق يجري عملية الصليبي لـ عمار حمدي

علم FilGoal.com أن الأهلي يرتب لإجراء لاعبه عمار حمدي عملية الرباط الصليبي تحت الخبير الألماني كريستيان فينك.

عمار حمدي النادي : الأهلي الأهلي

وكان فينك من أجرى العملية ذاتها لأكرم توفيق لاعب الفريق الذي أصيب بقطع في الرباط الصليبي في 11 يناير الماضي.

وأصيب عمار حمدي بقطع في الرباط الصليبي يوم الخميس ولم يكمل مران الأهلي.

ويستعد الأهلي لمواجهة مونتيري المكسيكي يوم السبت في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

والفائز يواجه بالميراس البرازيلي في الدور نصف النهائي.

وسيلعب الهلال السعودي ضد الجزيرة الإماراتي يوم الأحد والفائز يواجه تشيلسي في نصف النهائي.

وتفوق الجزيرة بنتيجة 4-1 على بيراي التاهيتي في افتتاح البطولة يوم الخميس.