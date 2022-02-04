والده: السولية بخير

الجمعة، 04 فبراير 2022 - 11:22

كتب : FilGoal

عمرو السولية - زامبو أنجوسيا - مصر - الكاميرون

طمأن محمد السولية والد عمرو السولية لاعب مصر جمهور الفراعنة بشأن نجله الذي خرج بعد الشوط الأول من لقاء الكاميرون يوم الخميس.

وفازت مصر على الأسود بركلات الترجيح لتحجز مقعدها في نهائي كأس إفريقيا 2021.

وقال والد السولية عبر القناة الأولى:"لا يوجد شيء الحمد لله، قد يكون خرج بسبب الإجهاد".

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وأضاف "اطمأننت عليه بعد المباراة".

وخرج السولية ليحل محمود حسن "تريزيجيه" بدلا منه مع انطلاق الشوط الثاني.

وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي قبل أن يقول محمد أبو جبل كلمته في ركلات الترجيح.

ويلعب الفراعنة ضد السنغال في النهائي.

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