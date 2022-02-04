مواعيد مباريات الجمعة 4 فبراير 2022 – كهربا وكوكا في الدوري التركي.. ومانشستر يونايتد في كأس الاتحاد

منافسات ساخنة تُجرى اليوم لحساب المحترفين المصريين في الدوري التركي وعودة الحياة في إنجلترا من بوابة كأس الاتحاد الإنجليزي.

FilGoal.com يستعرض معكم مواعيد مباريات والقنوات الناقلة لليوم الجمعة الموافق 4 فبراير 2022.

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على مستوى المحترفين يحل هاتاي سبور رفقة محمود عبد المنعم "كهربا" مواجهة خارج القواعد أمام قيصري سبور في السابعة مساءً.

وفي نفس التوقيت يلتقي كونيا سبور والذي يلعب له أحمد حسن "كوكا" مع جيرسون سبور ضمن مباريات الجولة 24 من الدوري التركي، وكلا المباراتين غير مذاع عربيا.

وتستهل مباريات دور الـ 32 من كأس الاتحاد الإنجليزي بلقاء يجمع مانشستر يونايتد وميدلسبره وتذاع عبر بي إن سبورتس 1 بريميوم في العاشرة مساءً.

في الدوري الفرنسي يلتقي مارسيليا مع أنجيه تذاع عبر بي إن سبورتس 2 في تمام العاشرة مساءً.

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