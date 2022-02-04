الحضري: سنكشف سر زجاجة أبو جبل

الجمعة، 04 فبراير 2022 - 10:59

كتب : FilGoal

تصدى محمد أبو جبل لركلة ترجيح الكاميرون

قال عصام الحضري مدرب حراس مرمى مصر إنه سيكشف سر زجاجة المياه التي كانت مع محمد أبو جبل حامي عرين الفريق خلال مباراة الكاميرون يوم الخميس.

وقهر الفراعنة الأسود بركلات الترجيح وتألق أبو جبل ليعبر بالفريق إلى نهائي كأس إفريقيا 2021.

وصرح الحضري عبر أون تايم سبورتس "الحمل ثقيل للغاية، اللاعبون مرهقون جدا".

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وواصل "هناك زجاجة أطلق عليها زجاجة الانتصار كانت في يد أبو جبل، سأنشر صورتها ليعرف الناس كيف نعمل".

وتصدى أبو جبل لركلتي ترجيح لتفوز مصر بنتيجة 3-1 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بدون أهداف.

وضرب الفراعنة موعدا مع السنغال يوم الأحد في النهائي.

منتخب مصر كأس إفريقيا عصام الحضري محمد أبو جبل
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