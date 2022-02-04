7 غرز في رأس "الونش" عقب مباراة الكاميرون

خاض محمود حمدي "الونش" مدافع منتخب مصر مباراة الكاميرون في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2021 وهو مصاب في رأسه.

وتعرض الونش لإصابة لجرح في الرأس عقب التحام هوائي في الدقيقة 42 من الشوط الأول من عمر اللقاء مع ميشيل نجادو مدافع الكاميرون.

وعقب نهاية المباراة، استلزم خياطة جرح مدافع المنتخب بـ 7 غرز في الرأس.

وعاد الونش للمشاركة أساسيا في دفاع منتخب مصر عقب تعافيه من الإصابة في مباراة غينيا بيساو في دور المجموعات.



















































































































































































































































































وتأهل منتخب مصر إلى النهائي بالفوز على الكاميرون بركلات الترجيح 3-1 بعد تصدي أبو جبل لركلتين، وذلك عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

ويلعب منتخب مصر المباراة النهائية ضد السنغال على ملعب "أوليمبي" في السادس من فبراير الجاري.