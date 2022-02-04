مسحة طبية لـ الأهلي.. ومترجم موسيماني يتجه إلى الإمارات بعد شفائه

الجمعة، 04 فبراير 2022 - 10:42

كتب : حسام نور الدين

عمرو محب جلسة تصوير فوز الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

يتجه عمرو محب مترجم بيتسو موسيماني مدرب الأهلي إلى الإمارات اليوم الجمعة للانضمام لبعثة الفريق.

وذلك بعد سلبية آخر مسحة خضع لها للكشف عن فيروس كورونا.

ولم يسافر محب مع البعثة يوم الإثنين بسبب إصابته بفيروس كورونا.

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وتخضع البعثة لمسحة طبية اليوم الجمعة للاطمئنان على سلامة الجميع قبل مباراة السبت.

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ويستعد الأهلي لمواجهة مونتيري المكسيكي يوم السبت في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

والفائز يواجه بالميراس البرازيلي في الدور نصف النهائي.

وسيلعب الهلال السعودي ضد الجزيرة الإماراتي يوم الأحد والفائز يواجه تشيلسي في نصف النهائي.

وتفوق الجزيرة بنتيجة 4-1 على بيراي التاهيتي في افتتاح البطولة يوم الخميس.

الأهلي عمرو محب
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