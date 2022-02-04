ضياء السيد: لم نفز بشيء حتى الآن.. وشعرنا بأن الحكم سيفعل شيئا لكن فزنا

شدد ضياء السيد مدرب منتخب مصر على شعور الجهاز الفني بوجود تعنت قبل مباراة مصر والكاميرون في كأس الأمم الإفريقية 2021.

وتفوق منتخب مصر على الكاميرون بنتيجة 3-1 في ركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وقال ضياء السيد عبر أون تايم سبورتس: "أشكر اللاعبين والمدرب الكبير جدا على المجهود المبذول، أشكرهم على فرحة الناس في مصر، لكن لم نفز بشيء حتى الآن".

وأضاف "دفعة الجمهور يشعر بها اللاعبين، الكل يركز ويضحي من أجل مصر".

وأكمل حضرت المؤتمر الصحفي بدلا من كارلوس كيروش بعد طرده، كنا نعلم أن هذا سيحدث ولن أتحدث في ذلك قبل المباراة النهائية".

وأردف "كان هناك تعنت حتى الغرامات والإيقافات عقب مباراة مصر والمغرب ثم تخفيضها في موعد المباراة".

وأوضح "كان هناك تعنت كبير على المدرب وكنا نشعر بأن الحكم سيفعل شيئا، والحمد لله فزنا".

وأتم "أتمنى تعديل الموعد المباراة النهائية ليوم الإثنين بدلا الأحد، وأرجو أن يحدث ذلك ليكون نهائيا مميزا للقارة لتتشرف به".















































































































































































































































































وتأهل منتخب مصر إلى النهائي بالفوز على الكاميرون بركلات الترجيح 3-1 بعد تصدي أبو جبل لركلتين، وذلك عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

ويلعب منتخب مصر المباراة النهائية ضد السنغال على ملعب "أوليمبي" في السادس من فبراير الجاري.